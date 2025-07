Tusványos 2025: emlékbélyeget mutatott be a Magyar Posta a 100 éve született Buzánszky Jenőről

A bélyeg bemutatása utáni panelbeszélgetésen vett részt ifjabb Buzánszky Jenő, az Aranycsapat jobbhátvédjének fia, Bozsik Péter, az Aranycsapat fedezetének, Bozsik Józsefnek a fia és Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a magyar futballhagyomány nagykövete.

Szöllősi György Nándorfehérvár 1456-os megvédését hozta fel másik olyan példának az Aranycsapat mellett, amelyre ugyanúgy gondolhat és kivétel nélkül büszke lehet minden magyar. Az akkori csapat jelentőségéről pedig azt mondta: „Óriási, hogy világ azóta egyértelműen legnépszerűbbé váló játékának van egy megkerülhetetlen magyar sikertörténete.”

A labdarúgás világot átölelő népszerűsége kapcsán Bozsik Péter úgy fogalmazott: „A futball a tömegek játéka volt mindig, hiszen nem igényelt különösebb invesztációt, sokan játszhatják, kevés eszköz kell hozzá. Aki pedig lábbal nem volt elég ügyes, az elment kézilabdázni vagy kosárlabdázni, aki pedig inkább gyors volt, mint ügyes, az atletizálni, így a futball nagy kiválasztó sportágként is szerepelt, amely ellátta utánpótlással a többi sportágat is. Ez az a játék, amelyet még ma is tízből kilenc fiúgyerek kipróbál.” Szöllősi György hozzátette: „A népszerűségéhez sokat tesz hozzá, hogy bármennyire is elüzletiesedett mára a sportág, valahol még mindig játék, és talán nincs is más a világon, amely ennyire hűen modellezi az életet.”

Bozsik Péter kérdésre válaszolva arról is beszélt: „Az Aranycsapat sikere mázsás súlyként nehezedett az azt követő generációkra, pedig akkor is rengeteg kiváló játékosunk volt Albert Flóriántól Mészöly Kálmánig, de mindig megkapták, hogy bezzeg Puskás, bezzeg Bozsik… Volt emiatt pejoratív jelentése is az Aranycsapatnak hosszú ideig, és az elmúlt tizenöt-húsz évben állt ez csak helyre.” Ehhez Szöllősi György hozzátette: „Buzánszkyék megtették azt a szívességet az utódkornak, hogy nem nyerték meg a vébét, így ez a siker még kiadó a maiaknak...”

Ifjabb Buzánszky Jenő arra is felhívta a figyelmet, hogy édesapjának nem csupán a születésének 100. (miként a szintén 1925-ben született Bozsik Józsefnek is) évfordulója van idén, de halálának tizedik évfordulója is, illetve beszélt az Ovi-Sport Alapítványról, amelyet tíz éve immár ő vezet, és amely már több, mint 500 sportpályát adott át a Kárpát-medencében.

A pódiumbeszélgetés résztvevőit a végén arra kérték, egyetlen szóban foglalják össze, mi jut eszükbe Buzánszky Jenőről. Szöllősi György: „Kötelességtudat.” Bozsik Péter: „Hazaszeretet.” Ifjabb Buzánszky Jenő: „Édesapa.”