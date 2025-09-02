Nemzeti Sportrádió

A 800 ezredik Facebook-követőt ünnepeltük

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.09.02. 22:00
Címkék
NSO ünnep Nemzeti Sport
Augusztus végén átlépte a 800 ezret a Nemzeti Sport Facebook-követőnek száma. Bizonyítva, hogy az idén 122 éves Nemzeti Sport továbbra is a magyar sportrajongók első számú hírforrása és fóruma.
Indokolt az öröm: Szöllősi György főszerkesztő (balra), Kőfalvi Dániel közösségimédia-szerkesztő, Bardóczy Gábor ügyvezető és Somlóvári Dávid online főszerkesztő-helyettes (Fotó: Szabó Miklós)

Facebook-oldalunkon 2025-ben több mint tízezer bejegyzést tettünk közzé, amelyekkel csaknem 10 millió felhasználót értünk el. A közzétett posztok 1.2 milliárdszor jelentek meg a felhasználók időfolyamában, míg videóinkat 130 milliószor indították el. Ezeknek a kiemelkedő számoknak is köszönhetően ebben az évben már 63 ezer új követővel bővült az oldalunk, jelezve, hogy a Nemzeti Sport egyszerre informál, szórakoztat és közösséget teremt. Ezt ünnepeltük egy 800 ezres tortával a szerkesztőségben kedden, és ez lesz a célunk a jövőben is.     

 

NSO ünnep Nemzeti Sport
Legfrissebb hírek

Kollégánk a Spíler Tv egyik új szakértője

Egyéb egyéni
7 órája

Guzi Blanka: Elégedett vagyok azzal, ahol jelenleg tartok; Loic Nego úgy véli, éppen ideje legyőzni a portugál csapatot

E-újság
Tegnap, 0:49

Kutyaugatás a mesterekért – Malonyai Péter publicisztikája

Atlétika
Tegnap, 0:42

Becsekkolás – Bobory Balázs jegyzete

Magyar válogatott
Tegnap, 0:42

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Egyéb egyéni
2025.09.01. 17:15

Az UVSE nyárzáró vízilabdaünnepe különösen emlékezetesen alakult; Öttusa-vb lesz Magyarországon

E-újság
2025.08.31. 23:58

Székláb és mestermű – Bodnár Zalán jegyzete

Légiósok
2025.08.31. 23:41

Együtt nőnek fel – Ballai Attila publicisztikája

Kézilabda
2025.08.31. 23:40
Ezek is érdekelhetik