A 800 ezredik Facebook-követőt ünnepeltük

Indokolt az öröm: Szöllősi György főszerkesztő (balra), Kőfalvi Dániel közösségimédia-szerkesztő, Bardóczy Gábor ügyvezető és Somlóvári Dávid online főszerkesztő-helyettes (Fotó: Szabó Miklós)

Facebook-oldalunkon 2025-ben több mint tízezer bejegyzést tettünk közzé, amelyekkel csaknem 10 millió felhasználót értünk el. A közzétett posztok 1.2 milliárdszor jelentek meg a felhasználók időfolyamában, míg videóinkat 130 milliószor indították el. Ezeknek a kiemelkedő számoknak is köszönhetően ebben az évben már 63 ezer új követővel bővült az oldalunk, jelezve, hogy a Nemzeti Sport egyszerre informál, szórakoztat és közösséget teremt. Ezt ünnepeltük egy 800 ezres tortával a szerkesztőségben kedden, és ez lesz a célunk a jövőben is.