Öttusa-vb: egyiptomi arany a férfiaknál, Szép remek laser runnal 5. Kaunasban

Emlékeznek a férfi elődöntőre? Csütörtökön az A-csoportban szereplő Gáll András és Szép Balázs remekelt az egyenes kieséses vívásban, a döntőben magyar házi csatát láthattunk. A szombati fináléban kevésbé voltunk szerencsések, a mieink egy ágra kerültek – ha a szerdai körvívás alapján 18.-ként rangsorolt Gáll (13–22) kiejtette volna az olasz Matteo Bovenzit (15. kiemelt, 15–20 a szerdai körvívásban), a 16 között Szép Balázzsal (2., 21–14) találkozott volna. Ennél nagyobb gondot jelentett, hogy Bovenzi mindkettőjükkel kibabrált, Gállt 5–3-ra, Szépet 5–2-re győzte le, majd a következő körben kiesett. A jelenlegi szabályok szerint úgy, hogy Szép volt a legmagasabban kiemelt a nyolcaddöntőben kiesők között, a kilencedik helynél nem csúszhatott hátrébb, a 18. helyen maradó Gáll viszont értékes pontoktól esett el.

A finálé szép számú nézőt vonzott a Zalgirio Arenába, ami igazán kellemes látvány volt, lelkesen szurkoltak is a kilátogatók, a többség elsősorban az egyetlen litván férfidöntősnek, a 20 éves Titas Puronasnak. Az már kevésbé volt kellemes, hogy a szervezők síppal ajándékozták meg a drukkereket. A két éve U24-es Európa-bajnoki harmadik Puronas (1., 24–11) pedig annak rendje és módja szerint meg is nyerte a vívást, az ismétlődő éles hanghatás így hamar kegyetlenül idegesítővé vált.

Gáll az akadálypályán nagyon igyekezett, hogy faragjon a hátrányából, jól is kezdett, ám a pálya közepén a mászóka (monkey bars) végéről lecsúszott, és ismételnie kellett, 48.19-cel nem sikerült megelőznie ellenfelet. Szép Balázs nem rontott, 35.41-gyel 16. lett a számban – az első kilenc 30 másodpercen belül ért végig. Két szám után a vívásban és OCR-ben is második francia Mathis Rochat vezetett a brit James Hulme és a francia Léo Bories előtt – Szép és Gáll a 16. és a 18. helyről várta a folytatást, ám két erősebbik számuk maradt hátra.

Mindketten megpörgették a 200 méteres gyorsúszást, Gáll 2:06.52-t (7.), Szép 2:07.97-et (8.) úszott, ezzel utóbbi előzött hármat, és feljött 13.-nak, kereken 1 perces hátrányban indulhatott a kombinált számban az elsők után, míg Gáll másfél percen kívül rajtolt a 18. helyről. A helyzet az élen izgalmassá vált, Bovenzi az úszás megnyerése (1:54.98) után feljött holtversenyben az első helyre Rochat mellé, a harmadik helyre az egyiptomi Mutaz Mohamed mozdult előre, 16 másodpercre követve az éllovas kettőst.

Rochat lendületesebben kezdett, mint Bovenzi, és jobban is lőtt az első sorozatban – Mohamed megelőzte az olaszt a második helyért, és üldözőbe vette Rochat-t. A második sorozatot hasonló tempóban lőtték le, és rövidesen legyorsulta francia ellenfelét. Szép két sorozat után a top tízben volt, Bovenzi pedig lecsúszott a dobogóról, a cseh Matej Lukes haladt a harmadik helyen.

A 20 éves Mohamed – aki áprilisban Budapesten világkupagyőztes volt, júniusban megvédte junior vb-címét Székesfehérváron, majd júliusban a vk-döntőt is megnyerte Alexandriában – a folytatásban növelte a tempót, és először nyert a felnőttek között vb-aranyat, így sorozatban három versenyt nyert meg a budapesti vk-val, az alexandriai vk-döntővel és most a kaunasi vb-vel. A sorrend már nem változott mögötte a dobogón, Rochat lett a második, Lukes a harmadik.

A tavalyi vb-ezüstérmes Szép Balázs remek harmadik és negyedik sorozata után nyolc helyet javított, és a második kombiidővel (10:17) az ötödik pozícióig kapaszkodott fel, míg az első felnőtt-vb-jén szereplő Gáll András a pályán kettőt előzött, de meglévő hátránya miatt a 18. helyen maradt.

Két ország jutott be három versenyzővel a döntőbe – Franciaország nyerte meg a csapataranyat Ukrajna előtt, Magyarország 5.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS

FÉRFIAK, DÖNTŐ

Egyéni

1. Mutaz Mohamed (Egyiptom) 1579 pont

2. Mathis Rochat (Franciaország) 1562

3. Matej Lukes (Csehország) 1547

…5. Szép Balázs (Magyarország) 1535

…18. Gáll András (Magyarország) 1464

Csapat

1. Franciaország (Mathis Rochat, Ugo Fleurot, Léo Bories) 4594

2. Ukrajna (Jurij Kovalcsuk, Roman Popov, Danilo Szih) 4573

3. Egyiptom (Mutaz Mohamed, Mohanad Saban, Mohamed Hasszan) 4559

…5. Magyarország (Szép Balázs, Gáll András, Bőhm Csaba) 4213