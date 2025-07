Öttusa: Guzi Blanka bronzérmes az alexandriai világkupadöntőn, Halil ismét győzött

Guzi Blanka bronzérmet szerzett az alexandriai világkupadöntőn (Fotó: UIPM)

A pénteki elődöntőből mindkét magyar női induló magabiztosan jutott a 18-as létszámú fináléba az alexandriai világkupadöntőn, Bauer Blanka az A-csoport harmadikjaként, Guzi Blanka a B-csoport másodikjaként – az egyes csoportokból az első kilenc-kilenc helyezett szerepelhetett a döntőben.

Az egyenes kieséses vívás során a 3. kiemelt Bauer és a 12. kiemelt Guzi is búcsúzott az első asszójában, a nyolcaddöntőben, majd a DVTK-t erősítő Guzi még a kicsit óvatosabbnak tűnő fogások ellenére is 40 másodperc alatt, 39.90-es, erős eredménnyel teljesített az akadálypályán, hatodik lett a számban. Az UTE-t képviselő Bauer igen peches volt, a pálya közepén, a billenő létra nevű elem végénél leugorva már mind a két lába az érkező platformon volt, ám túl kicsi volt a lendülete, hátrabillent az egyensúlya, és önkéntelenül is lelépett hátra a jobb lábával a platformról, ami olyan, mintha leesett volna – ismételnie kellett az akadályt, 1 percen kívül (1:00.89) zárt, és visszaesett 17.-nek.

A világbajnoki ezüstérmes Guzi megpörgette a második 100 métert a 200 méteres gyorsúszásban, és 2:15.12-vel a harmadik lett a számban, amivel feljött kilencedikről hatodiknak a kombinált szám előtt, viszont 39 másodpercre volt a dobogótól – a múlt heti székesfehérvári junior-világbajnokságon egyéniben negyedik, csapatban harmadik Bauer maradt 17. az úszás után. Három számot követően nagyon szoros volt a verseny az olasz Aurora Tognetti és a hazai környezetben versenyző egyiptomi Farida Halil között. Előbbi a vívásban, utóbbi az akadálypályán és a medencében volt első, és csupán egy másodperc választotta el őket a laser run rajtjánál, de hiába indulhatott Tognetti hamarabb, Halil már az első métereken gyorsabb tempóra kapcsolt, és megelőzte ellenfelét. Az első lövészet után pedig jelentős, 20 másodperces különbséget alakított ki az olasszal szemben, aki elrontotta az első, később a harmadik sorozatát is, és lecsúszott a dobogóról.

Az ötödik helyről startoló dél-koreai Szong Szung Min remek lövészeteket produkált, futásban is gyors volt, a harmadik sorozat után már valószínűsíthető volt, hogy a tavalyi világbajnok, párizsi olimpiai bronzérmes lesz a második, míg a pódium alsó fokáért Guzi Blanka és a harmadikként startoló lengyel Malgorzata Karbownik küzdött. A nagyjából egyformán jó utolsó lövészet után kiváló ütemben gyújtotta be a rakétákat a 26 éves magyar versenyző, körülbelül 200 méterrel a cél előtt legyorsulta lengyel riválisát, és harmadikként végzett – Tognetti ötödik lett. Bauer Blanka kettőt előzve 15.-ként zárt.

„Csak rám kell nézni, elképesztően boldog vagyok! – fogalmazott Guzi Blanka a verseny után a Nemzetközi Öttusaszövetségnek. – Jó formában éreztem magam, de nem tudtam, hogyan kezeljem a nagy meleget, szóval igyekeztem a lehető legjobban magamra figyelni, kihozni magamból a legjobbat, nem néztem, hányadik helyen érhetek célba, ez volt a kulcs. Nagyon bízom benne, hogy ezt a lendületet tovább tudom vinni az augusztus végi világbajnokságra, illetve előtte a július végi Európa-bajnokságra Madridba, ami már nincs olyan messze.”

Halil döbbenetes dominanciája tehát folytatódott, az első felnőtt évét teljesítő 14 éves öttusázó a februári kairói és a májusi pazardzsiki világkupát megnyerte, a kettő között áprilisban Budapesten Gulyás Michelle mögött második lett, és a székesfehérvári junior-vb-n is ő diadalmaskodott. Szong Szung Min a pazardzsiki vk-verseny után ismét ezüstérmes lett, vk-döntőről azonban ez az első medáliája csakúgy, mint Guzi Blankának.

A férfidöntőt 15 órától rendezik meg.

ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, ALEXANDRIA

NŐK, DÖNTŐ

1. Farida Halil (egyiptomi) 1470 pont

2. Szong Szung Min (dél-koreai) 1443

3. Guzi Blanka 1440

…15. Bauer Blanka 1344