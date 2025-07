Gáll András és Koleszár Mihály is magabiztosan döntős

Csak délután látogattunk magyar versenyzőt az alexandriai világkupadöntőn, amely szombaton a férfiak elődöntőjével folytatódott – mind Gáll András, mind Koleszár Mihály a B-csoportban kapott helyet.

A világkupadöntő annyiban különbözik a többi viadaltól, hogy nem rendeznek körvívást, hanem egyből az egyenes kieséses vívással kezdődnek a küzdelmek, a párosításokat pedig a vívó-világranglista (az idény vk-versenyein szerzett vívóeredmények alapján kialakult rangsor) szerint állították össze. Az egyenes kieséses vívás mindkét honfitársunknak már az első asszóban, a nyolcaddöntőben véget ért, de mivel Koleszár Mihály a B-csoportban a harmadik kiemelt, ez nem különösebben sodorta veszélybe a későbbi továbbjutását, és a 12. kiemelt Gáll Andrásnak is csupán csekély hátránya lett. Az akadálypályán viszont a májusban országos bajnoki címét megvédő Koleszár szédületes, 25.68 másodperces időt repesztett, nála csak a fehérorosz Akim Gnedcsik volt gyorsabb 23.5 másodperccel. Gáll is jó eredménnyel, 31.91 másodperc után csapott rá a gombra.

Az U24-es Európa-bajnok Gáll továbbvitte a lendületet az uszodába, 2:02.38 perc alatt teljesítette a 200 méteres gyorsúszást, ezzel feljött a továbbjutó, kilencedik helyre a kombinált szám előtt (az akadálypálya előtt még 12. volt). Koleszár kicsit visszavett úszásban (2:06.23), de így is a harmadik helyen maradt a záró számot megelőzően.

Mindkét magyar remek laser runt teljesített, Gáll András a kilencedikről a negyedik helyig kapaszkodott fel, megelőzve még Koleszár Mihályt is, aki az utolsó lövősorozatánál ragadt csak be egy kicsit, így visszacsúszott hetediknek. Ám ennek a döntőbe jutás szempontjából nem volt jelentősége, az első kilenc ugyanis jelentősen elszakadt a többiektől, az első kieső kínai Ko Si-fan 16 másodpercre ért célba az utolsó továbbjutóktól.

„Jó akciókat vívtak a fiúk, több volt a vívásukban, de így is jó pozícióból várhatták a folytatást – mondta lapunknak Belák János, az öttusa-válogatott szakmai vezetője. – Misi és Andris is nagyon erős OCR-pályát futott, mindketten képesek új technikákra, gyorsabb haladásra, folyamatosan fejlődnek. Az úszás után jelentősebb változás nem történt, mindketten kiúszták magukat, ez nem vett el sokat az erejükből, kiegyensúlyozottan lőttek és futottak. Nagyon jó formát mutatnak, van bennük potenciál a döntőben csakúgy, mint a lányokban is, ám a hőség erősen rányomja a bélyegét a versenyre, igencsak szétszakadt a mezőny, a legjobbak is hullámzó teljesítményt nyújtottak, emiatt nehéz jósolni a fináléra, a mezőny pedig így is erős. De bizakodó vagyok.”

A délelőtti A-csoportból bejutott a döntőbe többek között a vk-ranglista vezetője, a budapesti viadalon Koleszártól éppen kikapó, bronzérmes francia Ugo Fleurot, a tavalyi csengcsoui világbajnokságon vegyes váltóban aranyérmes dél-koreai Szo Csang Van és a két éve vk-döntő-győztes, csapat- és vegyesváltó-világbajnok egyiptomi Mohanad Saban. Délután a múlt heti székesfehérvári junior-vb-n egyéniben győztes egyiptomi Mutaz Mohamed vagy éppen az egyéniben kétszeres világbajnok, a pazardzsiki vk-n harmadik francia Valentin Belaud is csatlakozott a finalistákhoz. Meglepetésre azonban kiesett két olasz élversenyző, az A-csoportból a két éve egyéniben Eb-arany-, tavaly -ezüstérmes, a párizsi olimpián harmadik Giorgio Malan, a B-jelűből pedig a Malannal a tavalyi Eb-n férfiváltóban elsőként célba érő Matteo Cicinelli.

Vasárnap magyar idő szerint 8 órakor a női, 15 órakor a férfidöntőt rendezik meg – teljes magyar létszámmal, a nőknél Bauer Blanka és Guzi Blanka is bejutott a fináléba pénteken. Előbbit az M4 Sport, utóbbit az M4 Sport+ közvetíti.