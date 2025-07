Akár új gyorsasági rekord is összejöhet a Kékszalagon

Az előrejelzések szerint már az 57. Kékszalag Balaton-kerülő verseny reggel 9 órás rajtjánál élénk, 25–30 kilométer per órás alapszél várható, amelyet a szélcsatornákban erős, akár 50–60 kilométer per órás lökések is kísérhetnek, ami már majdnem viharosnak számít. Hiába, az elmúlt napok károkozó viharai nem vonultak el teljesen.

„Információink szerint körülbelül harminc hajó sérült meg a viharban úgy, hogy nem fog tudni elindulni – mondta lapunknak Holczhauser András, a Magyar Vitorlásszövetség főtitkára, aki 13 éve vállal főszerepet a Kékszalag szervezésében. – Az ilyen viharokra nagyon nehéz felkészülni, most is tudtuk, hogy jön és zivatart hoz, de az ereje váratlan volt. Azt nem láttuk előre, hogy 130 kilométeres szelet hoz magával… Csak tíz percig tartott, de elképesztő erővel csapott le, hajókat borogatott fel a parton, és a kikötőkben állókban is sok kár keletkezett, elsősorban a vitorlák tekeredtek ki és szakadtak szét.”

Az elmúlt tíz évben az indulók átlagos létszáma 550 körül volt, idén 422-en neveztek online szerda délig, és a szervezők bíznak benne, hogy ismét több mint ötszáz hajó áll rajthoz.

Mivel a szél állandósult, a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a sebesség dominál a versenyen, vagyis inkább a fejlettebb technológia lesz a döntő tényező. Mivel a hajók gyakorlatilag egyenes vonalban haladhatnak majd a bóják között, akár még rekorddöntésre is sor kerülhet – bár a Fifty-Fifty kétárbocos katamarán abszolút gyorsasági rekordja nagyon erős.

„A mentésre ugyanúgy fel vagyunk készülve, ha nincs előtte ilyen vihar, sőt, mondhatom, hogy túl is vagyunk biztosítva. A vízi rendészet ugyanis tizenhat hajót ír elő a szervezők számára, mi pedig nagyjából ötvennel állunk készen arra, hogy bárhol bármikor menteni tudjunk, amiben partnerünk a balatoni vízi rendészet és a vízi mentők magyarországi szakszolgálata is” – fogalmazott Holczhauser.

Hozzátette, az elvonuló vihar miatt figyelni kell a tóra kisodort, összeállt nádtorzsákra, és a pályajelek bevételét is sokkal nagyobb ívben kell kivitelezni a váratlan széllökések miatt, ezért arra kérnek mindenkit, tartsa be a megfelelő távolságot, hogy a versenyzők biztonságosan tudjanak elhaladni a pályajelek körül.

„Körülbelül százharminc–száznegyven ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy ez az esemény létrejöjjön, a versenyszervezéstől kezdve, a kommunikáción keresztül egészen a mentési helyzetekig. Különböző csoportokat szervezünk és irányítunk, ami nagy csapatmunka, ugyanúgy, mint egy hajón a legénység összehangolt működése” – tette hozzá.

Az 57. Kékszalag csütörtök reggel 9 órakor rajtol el Balatonfüredről, és nagyjából 155 kilométer megtétele után a mezőny ugyanide tér vissza. Bár a verseny teljesítésére 48 órájuk van az indulóknak, a leggyorsabb hajók már csütörtökön befutnak.