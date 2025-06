Már a vk-döntőre koncentrál a Mollal megállapodást kötő Gulyás Michelle

Támogatói együttműködésre lépett a Mol és Gulyás Michelle – jelentették be a felek hétfőn a budapesti Mol Campuson tartott sajtótájékoztatón. Fetter Balázs, a Mol-csoport szponzorációs vezetője elmondta, a multinacionális vállalat évtizedek óta aktívan támogatja az élsportot, különböző szabadidős tevékenységeket és egyéni sportolókat is, és régi tervük volt, hogy miközben figyelik az eredményességet és a pályán kívüli példamutató magatartást, a számos férfitámogatott mellett a nők felé is nyissanak.

„Michelle elhivatottsága, munkabírása és sportszerűsége példaértékű, minden tekintetben egy olyan fiatal hölgy, akivel együtt akartunk dolgozni, és ő is lelkesedik a lehetőségért. Nagyon erős az alkalmazkodó készsége, és az aktív pályafutása mellett a tanulásban is élen jár” – fogalmazott.

Párizs olimpiai bajnoka nem csupán a Mol újabb támogatottja lesz, hanem maga is részt vesz a Fresh Corner kiskereskedelmi kampányában. Már a nyári nyereményjátékuk üzenetét is ő közvetíti majd, melynek fődíja egy kaliforniai utazás lesz, emellett hetente prémium okoseszközök is gazdára találnak a Mol töltöállomásain tankoló vagy vásárló ügyfelek között.

Styaszny Endre, a Mol kiskereskedelmi vezetője is kijelentette, az UTE kiválósága beleillik a vállalat szemléletébe.

„Csakúgy, mint mi, ő is hisz a céljaiban és a kemény munkában, és minket is ez vezérel. Ráadásul nemcsak kivételes sportoló, hanem valódi fogyasztó is, tagja a Mol Move-programnak is, vagyis nemcsak versenyzőként, hanem kampányarcként is hiteles. Az együttműködésünkkel szeretnék megszólítani minden olyan fiatalt, aki akár a sportban, akár más területen keresi a motivációt, az irányát, Michelle pedig nem csupán az eredményeivel, hanem az odáig vezető útjával is példaértékű.”

Gulyás Michelle szintén kifejezte, megtiszteltetésként éli meg, hogy az ország egyik legjelentősebb vállalata, gazdasági zászlóshajója megkereste együttműködési szándékával, és még azt is elárulta, hogy a sajtos-sonkás panini a kedvence a termékek közül. A 24 éves öttusázó – aki a tavalyi párizsi olimpián akkor világrekordot jelentő 1461 ponttal ért a csúcsra – újságírói kérdésekre természetesen a közelgő versenyekről és a felkészüléséről is beszélt.

„Az áprilisi budapesti világkupaverseny óta elég sűrű volt a felkészülési időszakom, a májusi országos bajnokságra sem pihentem rá külön, már vágyott a szervezetem a mostani, kicsivel könnyebb hétre. De egyre közelebb kerülök a világbajnokságra szükséges formámhoz, a világkupadöntő lesz a második verseny a budapesti viadal után, amelyre úgy érzem, pihenten és jó erőben érkezem” – mondta, majd hozzátette, elsősorban a közelgő, a július első hétvégéjén esedékes alexandriai vk-döntőre koncentrál. Kiemelte, a megszokottakkal ellentétben itt nem lesz rangsoroló vívás, csak egyenes kieséses, és a vívó-világranglista alapján alakítják ki a párosításokat, így ennek a különlegessége is kihívást jelent.

A Nemzeti Sport kérdésére beszámolt a múlt heti sukorói edzőtáborról is, Gulyás Michelle ugyanis a felnőttválogatott néhány tagjával egyetemben együtt tréningezett a június 25–29. közötti székesfehérvári junior világbajnokságra készülő fiatalokkal. „Nagyon modern komplexumban edzhettünk, nem is voltam még ilyenben, ahol ennyi mindent igénybe lehet venni, és ennyire jól felszerelt, minden feltétel adva van egy nemzetközi szintű edzőtáborhoz” – utalt a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiára és azt is elmondta, a fiatalokkal a lövő- és vívóedzéseken vett részt, a fizikai edzéseket tekintve viszont eltérő munkát végzett, hiszen a juniorok már a héten, ő maga pedig csak a jövő hét végén versenyez.

„A sport jelenleg a prioritás, de emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is dolgozom, és a szponzorációs teendők is lekötnek – leginkább utazni szeretek a barátaimmal vagy a családommal, ilyenkor kicsit csend van körülöttem. Igyekszem úgy intézni a teendőimet, hogy megtaláljam az egyensúlyt, és a hétköznapi tennivalók mellett a hétvégi töltődésre is legyen lehetőségem, ha el is utazom, a futóedzéseimet többnyire ott is el tudom végezni” – tette hozzá.

A július 4–6. közötti alexandriai vk-döntőt a július 21–27. közötti madridi Európa-bajnokság követi, a világbajnokságot Kaunasban rendezik meg augusztus 26–30. között.