Hat férfi és öt női versenyzőt indít Magyarország az öttusa Eb-n

Belák János, a szövetség sportszakmai vezetője az MTI érdeklődésére elmondta, hogy véglegessé vált a névsor: Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Bauer Blanka, Eszes Noémi és Mészáros Emma, valamint Koleszár Mihály, Gáll András, Tamás Botond, Szép Balázs, Bereczki Richárd, illetve Tárkányi Zsombor indul a spanyol fővárosban július 21. és 27. között sorra kerülő kontinensviadalon. A szabály szerint a selejtezőből nemzetenként négy versenyző juthat az elődöntőbe, így a hazai szövetségben arról is döntöttek, milyen elv mentén választják ki azokat, akik folytathatják a szereplésüket abban az esetben, ha négynél többen lennének jogosultak az elődöntős részvételre. A nőknél az olimpiai bajnok Gulyás, az egyéniben vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik Guzi, valamint a csapatban – Guzival és Erdős Ritával – világbajnok Bauer előnyt élvez, Eszes és Mészáros közül pedig a magasabb pontszámú mehetne tovább.

A férfiaknál az idén két világkupán ezüstérmes Koleszár, valamint Gáll, Tamás és a tavaly vb-ezüstérmes, olimpiai tizedik Szép mindenképpen folytathatja szereplését, ha továbbjutó helyen végez, Bereczki és Tárkányi akkor kerül képbe, ha kiharcolja az elődöntős szereplést és az előző négy versenyzőből nem mindegyik lép tovább. Az Eb-n rendeznek váltóversenyeket is, a csapatok összeállítása a helyszínen történik meg az egyéni szereplés alapján. Az elmúlt évben világbajnok, az olimpián 13. Bőhm Csaba korábbi gyulladásos betegségéből felépülve már edz, de az Eb-t kihagyja, akárcsak a tavaly vb-bronzérmes Erdős, aki a májusi, pazardzsiki világkupán talpsérülést szenvedett. A rehabilitációt követően ő is megkezdte a felkészülést, de még nincs olyan állapotban, hogy az Eb-n versenyezzen. Az augusztus végi, kaunasi világbajnokságon viszont már akár velük is számolhat a szakmai vezető.

„Az Európa-bajnokságon megnézem, mire képesek a fiatalok. Aztán kvalitásai alapján Bőhm és Erdős is képbe kerülhet. Lesz majd egy felmérő, és az alapján dől el a szerepeltetésük” – mondta Belák János, aki a világbajnokságon négy férfi versenyzőt tervez indítani, illetve egyelőre az biztos, hogy a nőknél lesz három magyar. Az Eb-t megelőzően, július 4. és 6. között rendezik Alexandriában a világkupa-döntőt, melyre végül öt magyar utazik. A nőknél Bauer, Gulyás és Guzi, a férfiaknál Koleszár és Gáll András lesz ott a mezőnyben. Világbajnoki címvédőként Bőhm is versenyezhetne, de még nem tart ott a felkészülésben, hogy ezt vállalja. A vk-finálét követő héten zajlik majd, ugyanazon az egyiptomi helyszínen több korosztály számára a váltó-világbajnokság. Ezen magyar részről a Guzi Blanka, Dulai Kinga páros révén csak a felnőtt nőknél lesz magyar érdekeltség.

A jövő héten, szerdától vasárnapig Magyarországon is láthatnak az érdeklődők kiemelkedő versenyt, Székesfehérvár ad ugyanis otthont a junior korosztály világbajnokságának. Ezen Bauer Blanka, Mészáros Emma, Zemán Zóra Zoé, Rajncsák Diána, Varga Orsolya és Herbák Emma, valamint Tamás Botond, Gyurka Marcell Hugó, Simon Tamás, Csák Milán, Marschall Attila és Domján Bendegúz vesz részt hazai részről. A selejtezők és az elődöntők után jövő vasárnap rendezik a döntőket, a nők fináléja 13 órakor kezdődik, a férfiaké pedig 16.30-kor. A vb-re – a hazai szövetség tájékoztatása szerint – 36 országból közel 190 versenyző érkezik. A vívást a Széna téri Általános Iskola sportcsarnokában, az úszást a Csitáry G. Emil Uszodában, míg az akadályversenyt és a lövészettel kombinált futást a Bregyó-közi Szabadidőközpont Regionális Atlétikai Centrumban bonyolítják le.