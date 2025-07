Koleszár Mihály Eb-ezüstérmes Madridban; a férfiaknál is a magyaroké az arany csapatban

Péntek délután a férfiak döntőjét rendezték meg a madridi öttusa Európa-bajnokságon, a női fináléhoz hasonlóan szintén a lehető legnagyobb létszámban, négy magyar részvételével.

Mindannyian az alsó ágra kerültek az egyenes kieséses vívásban. A 16 közé jutásért Tamás Botond (15. kiemelt, 17–18) és Gáll András (18., 14–21) összekerült egymással, előbbi 5–1-gyel jutott tovább – a győztesre Koleszár Mihály (2., 23–12) várt, 5–3-ra nyert Tamással szemben. A negyeddöntőben Szép Balázzsal is összekerülhetett volna, Charles Brown (7., 19–16) azonban 5–3-ra felülmúlta őt. Koleszár egy ponton elég nagyot kapott a jobb sípcsontjára brit ellenfelétől, röviden ápolni is kellett, de aztán 3–2-vel a csepeli öttusázó jutott tovább, ahogy a négy között sem tudta megállítani a francia Jean-Baptiste Mourcia (14., 17–18), 5–2-re alulmaradt Koleszár ellen. A 23 éves versenyző csak Jurij Kovalcsuktól (17., 15–20) kapott ki, ugyancsak 5–2-re – az ukránnak még a 16 közé jutásért is vívnia kellett, de öt győzelemmel sikerült végigvinnie a táblát.

Az OCR-pályán viszont még a szokásosnál is jobban elemében volt, az elődöntős idejét 1.1 másodperccel megjavítva 21.80-nal Koleszár volt a szám legjobbja, egyedüliként tudott 22 alatti időt. Gáll szintén egy másodperccel gyorsabb volt az elődöntőhöz képest (26.47), és Tamás is a döntőben volt a legmagabiztosabb, az elmúlt két versenynappal ellentétben ezúttal még csak ki sem billent a billenő létránál, és több mint három másodperccel ment jobbat (28.50). Szép szintén nem hibázott, de kicsit óvatosabb időt futott, hat tizeddel lassabbat (30.41).

Gáll (2:02.20), Szép (2:04.03) és Tamás (2:03.35) is megpörgette a 200 méteres gyorsúszást, míg Koleszár (2:07.91) kevésbé, de kellett az energia a kombinált számra – utóbbi 12 másodperc előnnyel rajtolt az „első rajtkockából” az őt holtversenyben követő cseh Matej Lukes és az ukrán Danilo Szih előtt. Gáll, Tamás és Szép egyaránt 868 ponttal állt, és egyszerre indultak a 12–14. pozícióban.

Az első sorozatában maradt Koleszárnak, de a körülötte lévők is rontottak, és csak keveset veszített előnyéből – a negyedik Jurij Kovalcsuk feljött másodiknak, Lukes pedig elszállni látszott. Az újabb lövészetből változatlanul Koleszár, Kovalcsuk, Szih sorrendben jött ki az első hármas, de Kovalcsuk nagyobb tempót kezdett diktálni, és megelőzte a magyar versenyzőt – a harmadik sorozat után Kovalcsuk jelentősebb fórt alakított ki, de Koleszárnak még mindig jó esélye volt a dobogóra, Szihhel a második helyért küzdött. A negyedik lövészetből kijöve Kovalcsuk győzelme már nem forgott kétségek között, a 2022-ben U24-es Európa-bajnok ukrán sportoló a felnőttmezőnyben megszerezte első Eb-aranyérmét. Ráadásul a megdöntötte a világcsúcsot, az eddigi rekord pontszámot az egyiptomi Mutaz Mohamed tartotta 1583-mal az alexandriai világkupadöntőről.

Koleszár a záró sorozatát elég jól lelőtte ahhoz, hogy az ő dobogós helyezéséért se kelljen izgulni, sőt: a futásban a verseny közepén kicsit lelassuló magyar versenyző az utolsó körökben mozgósította utolsó erőtartalékait, és az utolsó fél körben óriási sprintet levágva simán bejött a második helyen. Koleszárnak korábbról már volt két érme felnőtt Eb-kről, vegyes váltóban két éve, Krakkóban Réti Kamillával második lett, míg tavaly Budapesten emlékezetes versenyben, az utolsó helyről rajtolva a kombinált számban szereztek aranyérmet Erdős Ritával – ezúttal pedig egyéniben is dobogóra állhatott kontinensviadalon, emellett egyetlen ponttal maradt csak el a már említett világcsúcstól. A harmadik végül Mourcia lett, de kicsit hátrafelé is kellett néznie, a szédületesen kombizó Gáll András ugyanis egészen a negyedik helyig kapaszkodott fel, és alig öt másodperccel ért be Mourcia mögött. Szép Balázs feljött nyolcadiknak, Tamás Botond 15. lett.

Ezzel a nők után a férfimezőnyben is Magyarország lett aranyérmes csapatban, a Koleszár, Gáll, Szép hármas 4712 pontot gyűjtött, Franciaország és Csehország legjobbjait megelőzve.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID

FÉRFIAK, DÖNTŐ

Egyéni

1. Jurij Kovalcsuk (Ukrajna) 1588 pont – világcsúcs, régi: 1583, Mutaz Mohamed, 2025

2. Koleszár Mihály (Magyarország) 1582

3. Jean-Baptiste Mourcia (Franciaország) 1577

4. Gáll András (Magyarország) 1572

…8. Szép Balázs (Magyarország) 1558

…15. Tamás Botond (Magyarország) 1531

Csapat

1. Magyarország (Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs) 4712

2. Franciaország (Jean-Baptiste Mourcia, Ugo Fleurot, Mathis Rochat) 4693

3. Csehország (Matous Tuma, Matej Lukes, Marek Grycz) 4640

NŐK, DÖNTŐ

Egyéni

1. Rebecca Castaudi (Franciaország) 1481

2. Emma Whitaker (Nagy-Britannia) 1479

3. Bauer Blanka (Magyarország) 1477

4. Guzi Blanka (Magyarország) 1473

…14. Eszes Noémi (Magyarország) 1414

…18. Mészáros Emma (Magyarország) 1366

Csapat

1. Magyarország (Bauer Blanka, Guzi Blanka, Eszes Noémi) 4364

2. Franciaország (Rebecca Castaudi, Louison Cazaly, Coline Flavin) 4338

3. Olaszország (Aurora Tognetti, Valentina Martinescu, Alice Rinaudo) 4280