Öttusa Eb: nyolcadik Bereczki Richárd és Tárkányi Zsombor férfi váltóban Madridban

A madridi Európa-bajnokság befejeztével érdemes vetnünk egy pillantást az elmúlt hét eredményeire, a magyar öttusa-válogatott ugyanis kifejezetten sikeres kontinensviadalt tudhat maga mögött. A Belák János vezette nemzeti csapat egyedüliként állhatott hat alkalommal is dobogóra a hét versenyszámból, három aranyérmet, egy ezüstérmet és két bronzérmet szerzett, ezzel az Európa-bajnoki éremtáblázat élén végzett, megelőzve az egy arannyal, két ezüsttel és két bronzzal záró Franciaországot. Mindkét csapat Európa-bajnok lett (Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs, illetve Bauer Blanka, Guzi Blanka, Eszes Noémi összeállításban), ahogy a vegyes váltó is Koleszár Mihállyal és Guzi Blankával. Koleszár emellett férfi egyéniben ezüstérmes, Bauer Blanka női egyéniben bronzérmes lett, ahogy a női váltó is harmadik lett Eszes Noémivel és Mészáros Emmával. Legutóbb 2021-ben, Nyizsnyij Novgorodban jutottak ilyen messzire a mieink, akkor szintén hat éremmel, ugyanígy három-egy-kettő eloszlásban lett első az Eb-éremtáblán a válogatott. Ugyancsak a három évvel ezelőtti eredményt sikerült megismételni azzal, hogy mindkét csapatversenyben a magyaroknak osztották ki az aranyérmet, akkor a férfiaknál az egyéniben is bajnok Kardos Bence, a bronzérmes Demeter Bence és Bereczki Richárd, a nőknél az egyéniben második Guzi Blanka, a harmadik Simon Sarolta és Réti Kamilla pontjaival sikerült diadalmaskodni. Egyébként 2012 óta rendezik meg – a vegyes váltó beépítésével – hét versenyszámmal az öttusa-Európa-bajnokságot, azóta még nem fordult elő, hogy egy nemzet mind a hétben dobogóra álljon.