Öttusa Eb: Koleszár Mihály régi vágya teljesült; Bauer Blanka bátor vívással alapozta meg a napját

Koleszár Mihály második és Bauer Blanka harmadik helyezése révén egy-egy éremmel zárult az egyéni verseny a madridi öttusa-Európa-bajnokságon pénteken – emellett mind a férfi, mind a női csapat kontinensbajnokká vált Koleszár Mihály, Gáll András és Szép Balázs, valamint Bauer Blanka, Guzi Blanka és Eszes Noémi pontszámai alapján.

Koleszár a döntőben maradt csak alul a táblavívásban, utána viszont megnyerte az akadályversenyt, egyedüliként ment be 22 másodperc alá (21.80). Tizenkét másodperc előnnyel indulhatott a kombinált számban, és bár az ukrán Jurij Kovalcsukot nem lehetett megverni – világcsúcsot érő 1588 ponttal győzött –, a májusban országos bajnoki címét megvédő magyar versenyző remek versenyzéssel végig dobogós helyen haladt, és a negyedik sorozatával, valamint az utolsó körös futótempójával kiharcolta a második helyet. Vegyes váltóban két éve Eb-ezüst-, tavaly -aranyérmet szerzett, ezúttal pedig egyéniben is dobogóra állhatott kontinensviadalon.

„A versenyző mindig többet akar, teljesen nem elégszünk meg soha, és ez éltet, ez hajt minket előre. Ettől függetlenül azt gondolom, nagyon fontos állomás ez az Európa-bajnokság – szögezte le a Csepel SC-t erősítő Koleszár. – Éremért utaztam Madridba, és miután tavaly negyedik lettem egyéniben, ezüttal sikerült ezüstérmet szereznem, aminek nagyon örülök. Igen sokat köszönhetek sokaknak, mind azoknak, akik velem tartottak, mind az otthon lévőknek: remélem, mindannyian a magukénak érzik ezt az ezüstöt. Nem szeretnék túl szentimentális lenni, de a célba érve el is érzékenyültem egy kicsit: arra gondoltam, milyen régóta dolgozunk azon, hogy a felnőttek között is letegyem a névjegyemet. Sikerült idén két világkupaversenyen is második helyezést elérnem, színvonalas és nívós mezőnyben, ezúttal pedig egy régi vágyat is sikerült beteljesítenem, és Európa-bajnokságon is dobogóra állhattam egyéniben. Úgy érzem, újabb szintet sikerült lépnünk, és arra törekszem, hogy ennek megfelelően továbbra is alázatosan dolgozzak – ott lesznek mellettem az edzőim, többek mellett Stépán Zsolt és Kasza Róbert, ők biztosan gondoskodnak arról, hogy az alázatom ezután is megőrizzem!”

Bauer Blanka élete egyik legjobb vívásával három, az elődöntős körvívás eredményei alapján magasabban rangsorolt ellenfelet is kiejtett, és a döntőben is csak azért maradt alul 3–3-nál az olasz Aurora Tognetti ellen, mert nem ő volt a kedvezményezett. Az OCR-pályán futott 35.46-os ideje szintén kiemelkedő volt – a laser runt a harmadik helyen kezdhette meg, 33 másodpercre az éllovas Tognettitől. A negyedik lövészet után öten harcoltak a dobogóért – a végig vezető Tognettit az utolsó körben elhagyta az ereje, és csak ötödik lett. A csapatvilágbajnok Bauer is átugrotta, harmadikként futott be, és első felnőtt Eb-érmét szerezte meg.

„Minden kijött a vívásban! Már az első tus nagyon jól sikerült, sokkal bátrabban vívtam utána, mint korábban, összejöttek a védések, a visszaszúrások, a támadások, nagyszerű volt átélni. Kulcsfontosságú volt a jó vívás, megalapozta a napomat. Az akadályversenyben is igyekeztem mindent kihozni a pályából, úgy érzem, hatalmasat fejlődtem OCR-ben az elmúlt időszakban. Jó helyzetben voltam, de próbáltam elhessegetni a gondolatot, hogy elöl vagyok, és ebből még bármi lehet. Az úszást is igyekeztem rendesen csinálni, de nem akartam nagyon kihajtani magam – kicsit káoszosra sikeredett, több fordulót is elrontottam, de egyáltalán nem volt tragikus az eredményem. Ami a kombinált számot illeti, a székesfehérvári junior világbajnokságon nem vált be annyira, hogy erősen kezdtem, ezúttal visszafogottabban akartam indítani. A lövészetemben maradt egy kicsi, de abszolút nem lehetek csalódott. Az utolsó kör nagyon kemény volt, öten szinte egyszerre jöttünk ki a lőtérről – a maradék fél körben pedig mindent kiadtam magamból. Úgy voltam vele, ha már az egész versenyen a második-harmadik helyen haladtam, nehogy a hajrában essek vissza, és bárki másnak is lehetett még rejtett erőtartaléka, de szerencsére a végén nekem jött ki a lépés a dobogóért folyó küzdelemben. Fantasztikus élmény volt!” – összegzett az UTE kiválósága.

A madridi öttusa Eb szombati napján, vegyes váltóban Koleszár Mihály Guzi Blankával indul.

EMLÉKEZTETŐ

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID

FÉRFIAK, DÖNTŐ

Egyéni

1. Jurij Kovalcsuk (Ukrajna) 1588 pont – világcsúcs, régi: 1583, Mutaz Mohamed, 2025

2. Koleszár Mihály (Magyarország) 1582

3. Jean-Baptiste Mourcia (Franciaország) 1577

4. Gáll András (Magyarország) 1572

…8. Szép Balázs (Magyarország) 1558

…15. Tamás Botond (Magyarország) 1531

Csapat

1. Magyarország (Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs) 4712

2. Franciaország (Jean-Baptiste Mourcia, Ugo Fleurot, Mathis Rochat) 4693

3. Csehország (Matous Tuma, Matej Lukes, Marek Grycz) 4640

NŐK, DÖNTŐ

Egyéni

1. Rebecca Castaudi (Franciaország) 1481

2. Emma Whitaker (Nagy-Britannia) 1479

3. Bauer Blanka (Magyarország) 1477

4. Guzi Blanka (Magyarország) 1473

…14. Eszes Noémi (Magyarország) 1414

…18. Mészáros Emma (Magyarország) 1366

Csapat

1. Magyarország (Bauer Blanka, Guzi Blanka, Eszes Noémi) 4364

2. Franciaország (Rebecca Castaudi, Louison Cazaly, Coline Flavin) 4338

3. Olaszország (Aurora Tognetti, Valentina Martinescu, Alice Rinaudo) 4280