M4 Sport – Az Év Sportolója 2024 Gála: többségben a vívók és a kézilabdázók

Az Év Csapata kategória a 67 évvel ezelőtti kezdetektől, 1958-tól jelen van az Év sportolója-választáson. Gyakran heves vitákra adott azonban okot, hogy a klasszikus csapatsportágak miként vethetők össze például egy teniszpáros vagy egy úszóváltó teljesítményével, elvégre az utóbbiak is csapatot alkotnak. Egészen 2017-ig egy szavazási kategóriába tartoztak ezen sportágak képviselői, a voksolást kiíró Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) hét éve azonban úgy döntött, kettébontja, és külön-külön megválasztja a legjobb csapatot a hagyományos csapatsportágakban és a legjobb csapatot az egyéni sportágak csapatversenyeiben indulók között.

A hagyományos csapatsportok kategóriájában az egyik jelölt a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, amely mindent megnyert 2024-ben: bajnok, kupagyőztes, Bajnokok Ligája-győztes lett, és még az európai Szuperkupát is elhódította. A Fradi-pólósok mellett két női kézilabdacsapat van versenyben a kategória díjáért: a Győr és a válogatott.

A Győri ETO KC együttese története során hatodik alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját. 2013 óta – amióta négyes döntőt rendeznek ebben a sorozatban – minden más csapatnál többször diadalmaskodott. „Hosszú és nehéz út vezetett a BL-győzelemig, keményen dolgoztunk, hullámvölgyekkel teli idényt tudhattunk magunk mögött, de abban a pillanatban voltunk a legerősebbek, amikor elkezdődött a budapesti final four – mondta lapunknak a csapat nevében is Sandra Toft, az ETO dán kapusa. – Végül tökéletes hétvégét élhettünk át a szurkolóinkkal. A legnagyobb trófea visszakerült a klubhoz, ami mindenkinek sokat jelent, nekem azért is, mert a BL megnyerése volt a legnagyobb álom, ami addig még nem sikerült.”

A női kézilabda-válogatott Eb-bronzérmes lett 2024-ben. Golovin Vlagyimir csapata már a párizsi olimpián is nagyon közel volt az elődöntőhöz, a svédek ellen néhány másodpercet kellett volna csak kihúzni. Debrecenben viszont édes volt a revans, leiskoláztuk a svédeket, bejutottunk a legjobb négy közé, majd a bécsi bronzmérkőzésen legyőztük az olimpiai ezüstérmes, vb-címvédő franciákat. A csapat nevében Füzi-Tóvizi Petra mondta a Nemzeti Sportnak: „A csodálatos Eb-szereplés elismerése, hogy jelöltek minket a díjra, és az, hogy bekerültünk a három közé is. Ez az egész sportágnak sokat jelent, nagyon büszkék vagyunk.”

Az egyéni sportágak csapatversenyében a vívás van túlsúlyban, jelölt a férfi párbajtőr-válogatott és a férfi kardválogatottat is. Az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású párbajtőrcsapat megnyerte Párizsban az olimpiát, a döntőben a nagy rivális japánokat győzve le 26:25-re.

„Nagyon örültünk már tavaly is, amikor felkerültünk a tízes listára, akkor beszéltünk arról a srácokkal, milyen jó is lenne egyszer megnyerni az Év csapata-díjat – mondta lapunknak az együttes nevében Andrásfi Tibor. – Aztán hozzátettük: mikor, ha nem az olimpia évében? Hiszen az ilyen győzelem a jó olimpiai szereplés velejárója is. Nyertünk Párizsban, úgyhogy esélyesek is lehetünk a végső sikerre, bízunk benne, hogy itt is nyerni tudunk.”

A kategóriában címvédő férfi kardválogatott is csaknem arannyal tért haza Párizsból, de a döntőben a dél-koreaiak jobbak voltak, így ezüstérmes lett a Gémesi Csanádot, Rabb Krisztiánt, Szatmári Andrást és Szilágyi Áront felvonultató csapat.

„A hétvégén Tuniszban versenyzünk, és a gála miatt átfoglaltuk a repülőjegyet korábbra, mert semmiképpen sem akartunk lemaradni az ünnepségről – mondta Szatmári András. – Hatalmas megtiszteltetés, hogy ismét ott vagyunk a háromban, ez az eredményeinknek köszönhető. Szeretem ezeket a gálákat, van alkalmam ilyenkor találkozni olyan emberekkel, akikkel különben nem, ráadásul impozáns környezetben.”

A kategória harmadik jelöltje a női 4x200 m-es gyorsúszóváltó (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna), amely a párizsi olimpián hatodik, majd a budapesti rövid pályás vb-n (ekkor Késely Ajna helyett Molnár Dóra úszott) óriási országos csúccsal (7:33.39) ezüstérmes lett, ami a rövid pályás vb-ken az első magyar váltóérem.

Ugrai Panna szólalt meg lapunknak: „Sohasem voltam ilyen rangos díjra jelölve, óriási elismerés, ráadásul csapatban, mert a miénk tényleg igazi csapat. Egyébként kicsit meglepődtem azon, hogy végül odaértünk a legjobb három közé, ez talán azt is mutatja, hogy fejlődik a váltónk. Kicsit furcsa lesz, hogy részt vehetek egy olyan gálán, amelyet korábban csak a tévében néztem.”

A fogyatékos sportolóknál az ötszörös győztes női kerekesszékes vívóválogatott (Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné Mező Boglárka, Nádasdy Anna, Veres Amarilla), a siketlimpiai női curlingválogatott (Flank-Tanitó Dorottya, Kiss Anett, Kiss Gyuláné, Milanovic Alexandra, Pintér Zsuzsanna) és a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina) maradt versenyben a szűkítés után.

Az előbbi nevében Madarászné Mező Boglárka szólalt meg lapunknak: „Csodás évet tudhatunk magunk mögött, hiszen nemcsak Európa-bajnokok lettünk, hanem a paralimpiáról is ezüstéremmel térhettünk haza. Amit elterveztünk, meg is valósítottuk, pedig nem tettük alacsonyra a lécet. A gálán felemelő érzés minden évben részt venni, boldogok vagyunk, hogy az eredményeinket ilyen formában is elismerik, és külön öröm nekünk, hogy az olimpikonokat és a paralimpikonokat együtt díjazzák.”

A siketlimpiai női curlingválogatottból Pintér Zsuzsanna így fogalmazott: „Ritkaságnak mondható, hogy téli sportból bekerültünk a három közé, nagy megtiszteltetés. Keményen készültünk a téli siketlimpiára Miklós Nándor és Kiss Zsolt edzőkkel, és ki is jött a lépés Erzurumban. Büszkeséggel tölt el minket, hogy ennyi kiváló sportolóval együtt szerepelhetünk a gálán.”

A szervátültetett asztalitenisz vegyes páros nevében Bácsi Bernát azt mondta: „Már a jelölés is hatalmas megtiszteltetés, a háromba jutás pedig a legszebb álmainkat is felülmúlja! Az Operaház színpadán állni az ország legjobb sportolóival együtt a legnagyobb elismerés, amit csak kaphatunk.”

