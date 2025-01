M4 Sport – Az Év Sportolója Gála: A pillanat varázsa

Az évtizedek során többször is változó nevű, tíz éve immár M4 Sport – Az Év Sportolója Gálaként futó eseményt a kezdetektől, 1958 óta a MÚOSZ sportújságíró-szakosztálya, illetve 1993-as önállósodásától a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) szervezi, a legtöbb kategóriában pedig hagyományosan az MSÚSZ tagságának szavazata dönt. Ezúttal a január 3-i határidőig rekordot döntve 541 sportújságíró adta le a szavazatát, ezzel is legitimálva a végeredményt. Idén öt kategóriában (az Év férfi sportolója; az Év női sportolója; az Év csapata a hagyományos csapatsportágakban; az Év csapata az egyéni sportágak csapatversenyeiben; az Év edzője) a sportújságírók véleménye döntött, ám a gálán átadnak több olyan díjat is, amelyek odaítéléséről nem a sportmédiában dolgozók, hanem egy-egy szakmai testület határoz.

Ezek egyike az Év közösségi sport-eseménye-díj (korábbi nevén: az Év szabadidős sportrendezvénye), amelyet idén adnak át ötödször, és immár második éve a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága támogatja a kategóriát. Erre az elismerésre pályázni lehetett, és az MSÚSZ elnöksége hozza meg a döntést a győztesről. Évről évre egyre többen nyújtják be pályázatukat a szövetséghez, így növelve folyamatosan a díj rangját. Ezúttal a három jelölt egyike a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája, amelyet a BEAC és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem társszervezésében 15. alkalommal rendeztek meg márciusban. Öt országból és ötven egyetemről 110 csapat 1900 sportolója mérette meg magát alumnifociban, asztaliteniszben, dartsban, e-sportban, futsalban, kosárlabdában, labdarúgásban, röplabdában, sakkban, tájékozódási futásban vagy vízilabdában. A másik jelölt a hargitafürdői Kerge Olimpia. A szórakoztató rendezvényen ötletes, saját kezűleg gyártott, csúszásra alkalmas „kergemobilok” mérkőztek meg egymással a sípályán. A versenyt a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, valamint a Hargita megyei önkormányzat hegyi- és barlangi mentő szolgálata szervezte a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatói önkormányzatával karöltve. A kategória harmadik jelöltje a Millió lépés az iskoládért elnevezésű kezdeményezés. Az Aktív Magyarország Program támogatásával a Magyar Szerv­átültetettek Szövetsége indította el a kampányt, amelynek keretében több mint 200 ezer diákot, tanárt, szülőt ösztönöztek aktívabb életmódra.

Szintén öt éve bevezetett kategória az Év sportpillanata-díj, amelynek odaítélése részben a szurkolóktól függ: a legjobb háromba ugyanis azok a momentumok kerültek be, amelyekre a legtöbben szavaztak a gála névadó szponzora, az M4 Sport honlapján az m4sport.hu-n összeállított tízes listából. Ebből a háromból aztán egy szakmai zsűri választja ki a végső győztest, amelynek elnöke Novotny Zoltán rádióriporter, a közmédia legendája, az MSÚSZ tiszteletbeli elnöke.

A jelöltek egyike az a pillanat, amikor a magyar (Fojt Sára, Pupp Noémi) és a német (Paulina Paszek, Jule Hake) női kajakpáros összeölelkezett az olimpiai holtversenyük kihirdetése után. Fojt Sára természetesen már az idegőrlő pillanatokra is jó szívvel gondol vissza. „Persze, hiszen már tudom a végeredményt! – mondta lapunknak. – Hihetetlen élmény volt, bármikor átélném újra. Na jó, a hosszas várakozást annyira nem, kivéve, ha előre tudnám, hogy kedvező a végkimenetel. Azt hiszem, sportpályafutásom során nem volt még ennél felemelőbb élményem.” Pupp Noémi ugyanezt vallja, s az olimpiai bronzérem öröme mellett mást is kiemelt: „Az ötkarikás játékokról beszélünk, a versenyek versenyéről. Fantasztikus eredményt értünk el még úgy is, hogy előtte perceken keresztül »megráncigáltak« minket. A hatásnak azonban jobban örülök, mint a sikernek, nehéz felfogni, mennyi embernek szereztünk örömet. Bárkivel találkoztam, szurkolóval, ismerőssel vagy valakivel az utcán, elmondta, hogy hihetetlen élményt adtunk neki. Ez mindennél többet jelent.”

A díjért versenyben van a labdarúgó Csoboth Kevin is, aki a németországi Európa-bajnokságon a Skócia elleni utolsó csoportmérkőzés 100. percében szerezte meg a meccs egyetlen gólját, amellyel harmadszor nyert története során Eb-mérkőzést a magyar válogatott. „Az ünnepek alatt nekem is volt lehetőségem visszanézni a párizsi olimpia emlékezetes pillanatait, és több arany-érem megszerzésénél még most is libabőrös lettem. Ennyi fantasztikus sportpillanat között jelöltnek lennem óriási megtiszteltetés, nagyon büszke vagyok rá. Persze az a skótok elleni gól az egész csapat érdeme, de nyilván jó visszagondolni rá. A szurkolók a mai napig emlegetik, ha találkozunk, mindig meghallgatom, ki hol volt, mit csinált, amikor a skótokkal játszottunk, hol és hogyan élte meg azt a gólt. Minden jelöltnek sok sikert kívánok!” – mondta lapunknak Csoboth Kevin, aki a gólt még Újpest-játékosként szerezte, azóta már a svájci St. Gallen légiósa.

A kategória harmadik jelöltje a paraúszó Illés Fanni nyilatkozata a paralimpiai ezüstérme megszerzése után. „Nem számítottam rá, hogy bekerülök a háromba, de titkon szerettem volna, mert így láthatom az Operaházban, ahogy a győztes átveszi a díjat, hiszen én is szurkolok valakinek” – mondta a Nemzeti Sportnak Illés Fanni, aki Tokióban paralimpiai bajnok lett 100 m mellen, de párizsi ezüstje is aranyat ért neki, mert elmondása szerint nagyon nehéz volt visszatérnie a szülés utáni depressziójából. Éppen erről beszélt abban az emlékezetes interjúban is: „Bevallom, azt sem gondoltam volna, hogy a párizsi nyilatkozatomnak ilyen hatása lesz, ott csak kibukott belőlem, talán erősre is sikeredett, mert tudom, itthon milyen a felfogás, csak az aranyérem számít, és amit mondtam, ennek a helyzetnek is szólt. »Csak« egy ezüstérmet szereztem, de mindig a teljesítményt kell nézni, és én kihoztam a száz százalékot az adott helyzetből, csupán négy századon múlott, de ennek így kellett lennie. Nehéz volt, hogy a felkészülés alatt nem tölthettem elég időt a kisfiammal, ami talán változni fog, hiszen már bölcsődébe jár, ahol megvan a maga kis közössége, ugyanakkor az edzőtáborokat továbbra sem lesz könnyű megszervezni. A Magyar Úszószövetségtől rengeteg segítséget kaptam, rendkívül hálás vagyok érte!”

A korábbi években a fogyatékos sportolókat és edzőket felvonultató kategóriákban is a sportújságírók szavazhattak, ám 2022 óta a hármas jelöltek és a győztesek kiválasztásáról a parasportban jártas szakemberek és szakújságírók testülete dönt.