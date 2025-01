M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2024: „Hide the Pain Harold” is ott lesz az Operaházban

„Hide the Pain Haroldról”, született Arató Andrásról azt már sokan tudják, hogy honfitársunk, azt még kevesen, hogy nagy sportrajongó is. A története azzal kezdődött, hogy feltöltött magáról egy nyaralási fotót az internetre, ezt látva megkereste egy fotós, aki felkérte, hogy legyen a modellje stockfotózáshoz. És a szellem kiszabadult a palackból…

Az eredeti kép, amivel minden kezdődött

A szakmájában elismert budapesti világítástechnikai mérnököt, az Óbudai Egyetem nyugalmazott tanárát 65 évesen hirtelen megcsapta a világhírnév: utánozhatatlan, a fájdalmat amennyire elrejteni szándékozó, annyira tükröző arckifejezése internetes mémek sokaságának vált alapjává. Eleinte nem örült a felhajtásnak, öt év kellett hozzá, amire felvállalta, hogy ki is van a titokzatos arc mögött. Ma már élvezi a felfoghatatlan népszerűséget, sőt ebből él, és beutazta vele a világot. Népszerűségére mi sem jellemzőbb, mint hogy nemrégiben Szingapúrban, a Formula–1-es Nagydíjon minden pilóta vele akart fotózkodni, a Mercedes a honlapján is eldicsekedett a szerencsés találkozással.

Nagy sportrajongó, maga is sportol, 79 évesen is heti rendszerességgel úszik, és gyakran túrázik. Sokszor kap sport témájú felkérést, 2018-ban például a Manchester City futballcsapatához hívták el forgatásra. Nagy gyűjteménye van régi sportújságokból, az Aranycsapat 6:3-as londoni győzelmének évfordulóját azzal ünnepelte, hogy képet posztolt, amelyen az Évszázad mérkőzésén elért nagy diadalról tájékoztató eredeti Népsport-példányt tartja a kezében. „Az egész Hide the Pain Harold-filozófia jól illeszthető a sporthoz, hiszen nem lehet mindig nyerni, és a vereséghez is jó képet kell vágni, állni a zrikákat, miközben belül nagyon fáj” – vallja Arató András.