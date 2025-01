Győzött a lengyelek ellen a női futsalválogatott

A hazai szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint a szintén elitkörös vendégek kezdték jobban a találkozót, így a szünetben 1–0-ra vezettek. Frank Tamás szövetségi edző együttese aztán feljavult a második felvonásra: előbb Fülöp Diána góljával egyenlített, majd Horváth Viktória büntetőjével a vezetést is megszerezte. A hátralévő időben kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, de több gól nem született, így a mieink 2–1-re diadalmaskodtak.

„Az első félidőben nem igazán ment a játék, nehezen alkalmazkodtunk az ellenfél által diktált ritmushoz, és fizikailag is fölénk nőttek a lengyelek. A szünetben megérdemelten vezettek a vendégek, ám a fordulás után sokat javultunk tempóban és agresszivitásban is. Úgy gondolom, a második félidei teljesítmény alapján megérdemelten nyertük meg a találkozót. A lengyel válogatott néhány kulcsjátékosa nélkül lépett pályára, de így is remek játékerőt képvisel, ezért a találkozó jól szolgálta az elitkörre való felkészülésünket” – fogalmazott Frank, akinek tanítványai vasárnap 16 órától zárt kapuk mögött ismét összecsapnak a lengyelekkel Telkiben.

A mieink októberben veretlenül jutottak tovább a vb-selejtező csoportköréből Európa legjobb nyolc csapata közé. A márciusi elitkörben két négyes csoportban zajlanak majd a küzdelmek, a nemzeti együttes a portugálokkal, a házigazda olaszokkal és a svédekkel került egy csoportba. Ezeknek az első két-két helyezettje jut ki a Fülöp-szigeteken november 21. és december 7. között sorra kerülő első női világbajnokságra, melyen 16 nemzet vesz részt.