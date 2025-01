Az evezős Galambos Péter a nemzetközi porondtól elköszönt, de a sporttól nem

A 38 esztendős sportoló számos sikert ért el könnyűsúlyú egypárban, ezek közül a 2019-es Európa-bajnoki címét emelte ki, amelyet Luzernben szerzett.

„Legmeghatározóbb fordulatként talán az ifi országos bajnoki címemet mondanám. Ezt követően kezdtem álmodni arról, hogy talán én is lehetek sikeres a nemzetközi vizeken. Célokat tűztem ki és szinte majdnem mindent elértem. Nehéz volna egyet kiemelni a sok kedves pillanat közül, 24 év alatt szerencsére jutott bőven. Talán ha mégis meg kell neveznem egyet, az a 2019-es luzerni Európa-bajnoki címem lenne” – mondta az MTI-nek az MTK Budapest színeiben visszavonuló evezős, aki a 2021-es kontinensbajnokságon is felállhatott a dobogó tetejére, világbajnokságokról pedig három ezüst- és két bronzérmet gyűjtött a nem olimpiai számban.

Galambos utolsó nemzetközi megmérettetése a tavalyi, szegedi Eb volt, amelyen negyedik helyen zárt, de közvetlen a döntője előtt kapta a hírt, hogy nemsokára megszületik első gyermeke, így ez a verseny nemcsak az evezés miatt maradt emlékezetes számára.

„A családalapítás volt a soron következő feladatom. Ez a váltás olyan gyors volt, hogy tulajdonképpen április 28-án, a döntőm napján pár óra leforgása alatt élsportolóból apaszerepbe léptem. Azóta számomra a család az első, és igyekszem minden pillanatát megélni kisfiúnk cseperedésének” – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy az országos bajnokságon még rajthoz állt, ezt követően pedig a váci polgármesteri hivatalban kezdett el dolgozni mint ifjúsági és sportreferens. A mozgásigénye azonban nem hagyott alább, jellemzően a futást választja, elmondása szerint több futóversenyt is betervezett már erre az évre, de más sportágak kipróbálása is érdekli.

„A triatlon felé kacsingatok, és nyár elején versenyzem is majd. Bakancslistás vágyam, hogy nemsokára egy Ironmant megcsináljak, és természetesen az evezés is megmarad az életemben, de – mint ahogy az imént említett sportok is - szigorúan csak hobbinak” – fogalmazott Galambos Péter.