Puskás- és Szoboszlai-ereklyét is elárvereznek az M4 Sport - Az Év Sportolója Gála keretében

Ahogy arról a Nemzeti Sport is beszámolt, 2025. január 13-án rendezik meg – immár 67. alkalommal – az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálát, és a helyszín ezúttal is a budapesti Operaház lesz. A csütörtökön tartott sajtótájékoztatón többek között azt is bejelentették, hogy az MBH Bank lesz a mostani gála főtámogatója, illetve a kétszeres olimpiai bajnok kajakos, Kőbán Rita lett az esemény nagykövete.

Emellett hagyományteremtő céllal jótékonysági kezdeményezéshez is csatlakozik az esemény: az olimpiai bajnok tornász, Ónodi Henrietta gyógykezelésére gyűjtenek. Az elárverezésre szánt tárgyak között ott van Kőbán Rita féltve őrzött focilabdája, amelyet Puskás Ferenc írt alá, valamint a tavaly az év férfi sportolójának választott Szoboszlai Dominik által dedikált Liverpool-mez is.

A sajtótájékoztatón továbbá elhangzott, hogy december 13-án az M4 Sport stúdiójában mutatják be a kategóriánkénti tíz jelöltet, ezzel egy időben jelenik meg az MTI hagyományos listája a sportágak idei legjobbjairól. Ezt követően január 3-án, szintén a sportcsatorna stúdiójában jelentik be a kategóriánkénti három-három jelöltet.