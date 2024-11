Érdi Mária: Szeretnék indulni a vb-n, de ha nem engedi a testem, akkor elfogadom

„Nem tudjuk pontosan, mikortól versenyezhetek újra, de most az elsődleges cél, hogy ne legyenek hosszú távú panaszaim. Ezért is tartom be nagyon szigorúan az orvosok, gyógytornászok előírásait. Így adhatok meg az esélyt magamnak, hogy hatvan-hetven évesen ne legyenek problémáim. Nagyon szeretnék visszatérni, nagyon szeretnék nyerni. A 2025-ös világbajnokságon májusban Kínában olyan állapotban akarok rajthoz állni, hogy ott győzelmi esélyeim legyenek. Szeretnék elindulni, de ha azt mondják nekem, hogy nem, mert még nem engedi a testem, akkor elfogadom.”

A teljes beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.