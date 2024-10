Újraéledhet a nemi szűrővizsgálat

– Mekkora jelentőségű sportorvosi szempontból az ENSZ különmegbízotti jelentése?

– Nekem tetszik, hogy legyen külön kategória azoknak, akik interszex vagy transzgender, de mindenképpen eltérő, atipikus nemi fejlődésen mentek keresztül, tehát valahol a nagyjából ötvenféle nem egyikébe tartoznak. 1966-ban vezették be és az 1968-as téli játékokon alkalmazták először a szájnyálkahártya mintája alapján történő nemi alapú meghatározást, majd ez évtizedekig tartotta magát, míg a 2000-es sydney-i nyári és a 2002-es Salt Lake City-i téli játékokon kivezették elsősorban „megbélyegző” volta miatt. De én úgy érzem, hogy egy ilyen vizsgálat semmivel sem különbözik attól, mint amikor egy sportolónak a holléti meghatározással szinte mindig készen kell állnia a doppingvizsgálatra, egy tesztre vagy olyan mintaadásra, amely a biológiai útlevélhez történő széles spektrumú vizsgálatokat lehetővé teszi az ellenőrök számára. Bármilyen sejt alkalmas arra, hogy a kromoszómaállományt megnézzük, amely mindenképpen indikálja, hogy tipikus vagy atipikus esettel van-e dolgunk, persze az is előfordulhat, hogy további vizsgálatok is szükségesek.

– Milyen fizikai előnyt jelent egy versenyzőnek, ha a pubertás során elindul a tesztoszterontermelés?

– A tesztoszteron a férfi nemi hormon, amelynek legnagyobb része a herében termelődik, kisebb része a mellékvesében, és az úgynevezett anabolikus szteroidok csoportjába tartozik. Vagyis ha valakinél a pubertáskorban akár a rejtett herékből vagy a mellékvesékből valamilyen formában elindult a tesztoszterontermelés, még akkor is, ha esetleg külsőre az illető női nemi szervekkel is rendelkezik, az olyan fizikai fölényt biztosít a biológiai nőkkel szemben, akiknek jóval csekélyebb a tesztoszterontermelése, hogy az behozhatatlan versenyelőnyt jelent neki. Leginkább azért, mert a tesztoszteron óriási hatással van az izomtömeg és az izomerő növekedésére, – azt hiszem, nem kell magyarázni, milyen különbséget jelent két sportoló között, és nemcsak versenyszituációban, hanem a napi elvégzendő edzésmunka tekintetében is. A tesztoszterontermelés emellett persze számos más biológiai tényezőre is hatással van a csontozat növekedésétől a nagyobb tüdőkapacitáson át akár a nagyobb méretű szívet is ideértve. Egyes sportágak már elkezdték a belső szabályozást, van, ahol a tesztoszteronszint számít, van, ahol nem indulhat transznemű sportoló, de egyelőre sajnos nincs koherens és átfogó iránymutatás ebben a kérdésben. Ez annál is inkább sürgető, mert nem véletlen, hogy a tesztoszteron a WADA tiltólistáján szerepel, tehát doppingszer.