Öttusa: a kapitány és az elnök is elégedett az Eb-vel

„Eredetileg úgy gondoltam, hogy egy váltóbeli szereplés minden olimpiai résztvevőnk életébe belefér, de csak Guzi Blanka vállalta az indulást” – kezdte a kontinensbajnokság értékelését az MTI-nek a szakvezető, majd hozzátette: véleménye szerint az edzések monotonságát oldva a többiek felkészülését is változatosabbá tette volna a részvétel. Így viszont Guzi Blankának kellett párt találni, és a fiatal Eszes Noémi jó választásnak bizonyult, bronzérmes lett a kettős.

„Blankának hasznos volt, hogy az olimpia előtt még egyszer versenyhelyzetben vívhatott, lovagolhatott, mert ezt a hangulatot edzésen nem lehet produkálni” – hangsúlyozta a kapitány, aki szerint bár már nem számított válogatónak a kontinensbajnokság, a többi magyarnak is jó lehetőség volt a versenyzésre, az idény lezárására. Megemlítette, hogy a két legeredményesebb versenyzőnek, Erdős Ritának és Koleszár Mihálynak ugyan egyéniben nem jött össze az éremszerzés, de ez kevésen múlott. Elárulta: az egész évben jól szereplő Bauer Blankát és Demeter Bencét is döntőbe várta, de most lecsúsztak a fináléról, a többiek pedig hullámzóan teljesítettek.

„A váltókban szerzett ezüst- és bronz, valamint a női és férfi csapat bronzérme után az Erdős, Koleszár vegyes páros szenzációs aranyérme korona volt a szereplésen, a jól sikerült Európa-bajnokságon méltó módon, himnusszal búcsúztunk el a lovaglástól” – hangsúlyozta a szakvezető, aki hozzátette, hogy nincs megállás, a válogatottak a tatai edzőtáborba költöznek, ahol a junior országos bajnokságra és a korosztályos Európa-bajnokságra készülő öttusa-utánpótlás tagjai, valamint fiatal vívók is segítik az olimpikonok felkészülését.

A magyarok öt dobogós helyezéssel harmadikak lettek az éremtáblázaton az olaszok és a britek mögött. Győzött az Erdős, Koleszár páros vegyes váltóban, második lett férfi váltóban Koleszár és Bereczki Richárd, illetve harmadik női váltóban az olimpiára készülő Guzi Blanka Eszes Noémival, továbbá a női válogatott Erdős, Simon Sarolta, Réti Kamilla összeállításban és a Koleszár, Bereczki, Tamás József alkotta férfi együttes.

Balogh Gábor, a hazai sportági szövetség elnöke az MTI-nek összegezve azt emelte ki, hogy az áprilisi világkupa után a mostani Európa-bajnokság volt a második főpróbája a decemberben megválasztott új vezetésnek arra vonatkozóan, hogy bizonyítsa: jó házigazda, jó rendező tud lenni. Kitért arra is, fontos, hogy legyenek itthon nemzetközi versenyek, egyúttal emlékeztetett: jövőre és 2026-ban is lesz Budapesten világkupa-forduló, 2025-ben Székesfehérváron bonyolítják le a junior világbajnokságot, és a szövetség szeretné megrendezni a 2027-es felnőtt vb-t.

„Csodás Eb-n vagyunk túl, elégedettek vagyunk” – mondta. – „Az időjárás megrendelése túl jól sikerült, a hőség külön kihívás volt, de mindenre felkészültünk. A nagy melegben oda kellett figyelni a hidratálásra, a futás közben a pálya mellett az önkéntesek a versenyzőknek jégdarabokat adtak frissítésül.”

Az öttusa Eb-t eredetileg a Ludovika Campusra tervezték, de előzőleg ott rendezték az utcai sportágak olimpiai selejtezőjét, a terület emiatt nagy terhelésnek volt kitéve. Balogh Gábor szerint ugyanakkor a Puskás Aréna melletti szoborparkban szép helyszínt alakítottak ki. Itt búcsúztak el az utolsó verseny után a lovaglástól, mivel a párizsi olimpia után már akadályverseny szerepel majd ennek a számnak a helyén.

A MÖSZ-elnök kitért arra is, hogy az Eb-n volt alkalom a sportág hazai vezetésének "munkaebéden", egyeztetésen részt venni a nemzetközi és az európai szövetség irányítóival és egyeztetni a sportág jövőjéről, ami már csak azért is hasznos volt, mert fontos látni, merre tart a sportág.