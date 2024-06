Öttusa-vb: mind a négy magyar elődöntőbe jutott a nőknél

A keddi selejtezőben két 36 fős csoportban küzdött a 72 induló, és mindegyikből az első 18 hely ért továbbjutást.

Az A-csoportban az olimpiai kvótás Gulyás Michelle az első, Guzi Blanka pedig hat pont hátránnyal a hetedik helyen futott a célba a verseny végén. A vb-n egyéniben 2022-ben ezüst-, 2021-ben bronzérmes Gulyás vívásban 20 győzelmet aratott és 15 vereséget szenvedett, a 200 méteres úszást 2:10.40 perccel megnyerte, így kényelmes helyzetben volt a kombinált szám előtt, melyben a 11:59.76 perces 18. eredmény is elég volt neki ahhoz, hogy elsőként fusson a célba. Guzinak nehezebb dolga volt, mivel vívásban 12 ellenfelét győzte le és 23-tól kikapott. Úszásban 2:13.73 perccel nyolcadik lett, a lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futást pedig 11:18.62 perccel megnyerte, így zárkózott fel a végére összetömörülő élcsoportra.

A mezőny másik felében Erdős Rita második, Bauer Blanka pedig 16. lett. A B-csoport úszással kezdett a nemzetközi szövetség eredményközlője alapján. Erdős a medencében 2:19.89-cel 23. volt, majd a vívást 17/17-tel fejezte be – egy visszalépő volt –, ezek után pedig a zárószámot a 18. helyről kezdte meg. Ebben 11:36.70-nel a harmadik legjobb eredményt érte el, amivel jelentősen előrelépett. Bauer úszásban 2:13.71-gyel harmadik lett, a pástokon viszont kevés pontot gyűjtött, mert 11/23-as eredményt ért el. Emiatt 27. volt a lövészetes futás előtt, amelyben viszont 11:31.17-tel a második időt érte el, így végül befért a továbbjutók közé.

„Bauer Blanka gyengén kezdte a körvívást, a végére szedte össze magát valamennyire. Guzi Blanka jól mozgott, de többnyire nem jöttek össze az elképzelései. Erdős Rita nagyon erősen indított, majd az utolsó tíz asszót egy–kilenccel zárta, és így lett tizenhét–tizenhét a mérlege, míg Gulyás Michelle végig jól vívott, a plusz ötös vívás mindig pozitívnak tekinthető. A fizikai számokban meg mindannyian erősen teljesítettek, és magabiztosan jutottak tovább – mondta lapunknak Martinek János, majd azt is kifejtette, mi miatt változott meg az eredetileg három csoportban tervezett női selejtező lebonyolítása. – Az eredetileg hetvenkilenc nevezőből hetvennégyen maradtak, majd két, eleve kérdőjeles ecuadori versenyzőről is kiderült, hogy nem jönnek el a vébére, így hetvenketten indultak végül. És mivel amúgy is harminchat lőállást szoktak kialakítani, fölöslegessé vált a háromcsoportos rendezés, bár a program átalakítása okozott egy kis nehézséget, például azért is, mert »alkudoztunk« az edzőkkel és a szervezőkkel, hogy mikor fussunk, mert iszonyat meleg van, ez a UIPM-et is kicsit váratlanul érte. Holnapra negyvenegy fokot mondanak, és mivel a férfiselejtezőt biztosan három csoportban rendezik, így biztosan lesznek, akik nem a legideálisabb körülmények között futnak majd.”

Szerdán a férfiak kvalifikációját, illetve a nőknél a elődöntősök körvívását bonyolítják le, melynek eredményét a továbbjutók majd a fináléba is magukkal viszik. Csütörtökön lesz a női elődöntő és a férfi körvívás, pénteken a férfi elődöntő. Szombaton rendezik a döntőket és az eredmények alapján akkor hirdetnek eredményt csapatban is. Az egyéni dobogósok olimpiai kvótát szerezhetnek. Ha azonban olyan öttusázó végez érmes pozícióban, aki már korábban kiharcolta az ötkarikás részvétel lehetőségét, a kvóta nem tolódik lejjebb, a ki nem osztható helyeket a közvetlenül a világbajnokság utáni, jövő hétfői olimpiai kvalifikációs ranglistáról töltik majd fel.

A magyarok közül jelenleg Gulyás Michelle-nek és Bőhm Csabának van párizsi kvótája.

A vb vasárnap a vegyes váltóval zárul.