Idén is a Römi KKSK nyerte a sárkányhajósok magyar bajnokságát

2025.10.08. 12:17
Fotó: Magyar Kajak-kenu Szövetség
Idén is a Römi KKSK nyerte a sárkányhajó magyar bajnokságot, Reményi Péter csapata immár tizenkilencedik alkalommal lett a szakág legjobbja.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján olvasható beszámoló szerint a háromfordulós bajnoki pontvadászatnak Csepel, valamint kétszer Szolnok szolgált helyszínéül és minden állomáson három számban lehetett pontokat gyűjteni.

A Römi KKSK 280 pontot szerezve bizonyult ismét a legjobbnak, mögötte a Tatai Hódy SE (237 pont) lett a második, a Patent Győr (232,5 pont) pedig a harmadik.

„Ez már a tizenkilencedik bajnoki címünk, emellett kiemelném, hogy idén 20 éves a klub – mondta az alapító-csapatvezető Reményi Péter. – Az első csapat mellett nagyon jó kiegészítő embereim vannak, hogy mást ne mondjak, a harmadik fordulóban főleg mastersek versenyeztek, mivel mi épp a világjátékokon voltunk. Az idei három fordulóban negyven ember ült a hajóban, de ha azokat is beleszámolva, akik csak hobbiszinten járnak hozzánk, ötven versenyzőt mozgatok. Ha pedig az elmúlt húsz évet nézem, legalább kétszáz emberem volt.”

 

