Eb-bronzérmes a magyar női gyeplabda-válogatott 

A világranglista 62. helyén álló magyar női válogatottra nehéz kezdés várt a csoportkörben, a ranglista 28. Ukrajna nagy különbségű győzelmet aratott. A második meccsen Nagy Szonja révén sokáig vezetett is Ferenczi Zsolt csapata, de a második félidőben Luxemburg fordított, míg a csoportkör zárásaként Törökország nyert magabiztosan a mieink ellen.

A bronzmérkőzésen így ismét Luxemburggal találkoztak mienk. Ezúttal piros mezes Luxemburg szerzett vezetést, de az utolsó negyedben előbb Józan Sára, majd Sütő Cseperke is betalált egy büntető kornert követően, a magyar válogatott 2–1-es győzelmével bronzérmet ünnepelhetett. A harmadosztályt Ukrajna, a másodosztály küzdelmeit pedig Olaszország nyerte Wales és Ausztria előtt.

A NŐI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Kellner Anna, Bálint Andrea

Mezőnyjátékosok: Bálint Dóra, Barki Dóra, Béres Katalin, Den Heijer Noémi, Gyarmati Luca Anna, Győrfi Boglárka, Ilkei Nóra, Józan Sára, Nagy Szonja, Orbók Réka, Pocsai Julianna, Rio Esperanza, Sütő Cseperke, Tápai Dorottya, Tóth Zsuzsanna

Szövetségi kapitány: Ferenczi Zsolt

A magyar férfi gyeplabda-válogatott (Fotó: MGYSZ Média)

A férfi válogatottunk a csoportkörben Bulgáriával kezdett Kirklareliben. A mieink egymás után dolgozták ki a helyzeteket, a 28. percben Wesselényi Márton büntetőkornerből meg is szerezte a vezetést, de ezt követően viszont semmi nem sikerült. Deli Dániel hiába hárított hetest, a bolgárok két perc alatt fordítottak és behúzták a nyitó mérkőzést.

A második csoportmeccsen a férfiakra is Ukrajna várt, a később tornagyőztes csapat mindkét félidőben 5-5 gólt szerzett mieink ellen, a hajrában Szabó György lövését Kozári Benedek pattintotta a kapuba, így legalább a becsületgól összejött. A harmadik mérkőzésen Málta ellen is sok kimaradt helyzet jellemezte a magyarok játékát, az utolsó percekben Csőgör Martin és Kozári Benedek is gólt szerzett, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég. (2–5)

A magyarok gyenge helyzetkihasználása a továbbiakban is megmaradt. A mieink Finnország ellen 12 büntetőkornerből csak egyet lőttek be Léber Sebastian révén, Hortobágyi András pedig akcióból talált be. A finnek a német élvonalban játszó Emil Könönen vezetésével 3–2-re nyertek. Álló Marcell együttese végül a hetedik helyen zárta az Európa-bajnokságot, miután az utolsó mérkőzésen Szóga Zsigmond és Léber Sebastian büntetőkornerből szerzett góljaival legyőzte Luxemburgot.

„Hetedik helyen végeztünk a harmadik vonalban, ami egyértelműen csalódás számunkra. Azt tudtuk, hogy a két kiemelkedő csapaton túl a másik hat együttes között bármi megtörténhet, de alapvetően a felsőházba szerettünk volna jutni. Végül úgy adódott, hogy hiába nem játszottunk alárendelt szerepet a meccseken, mégis csak Luxemburg ellen sikerült nyernünk. Nem keresünk kifogásokat, még odakinn megbeszéltük, hogy mi az, amivel előrébb tudunk lépni, mi az, amit legközelebb másképp kell csinálnunk, már a felkészülés során is. A torna folyamán 40 büntető kornert végezhettünk el, ez azért mutatja, hogy a támadó potenciál megvolt. Sajnos a hatékonyság nem, de ugyanez igaz a védekezésre is. Sem egyénileg, sem csapatként nem tudtunk elég hatékonyan védekezni. Ebben muszáj előre lépni, hogy ezeket a ki-ki meccseket meg tudjuk nyerni” – értékelt a szövetség honlapjának Álló Marcell szövetségi kapitány.

A torna döntőjében Ukrajna 9–5-re verte a házigazda Törökországot, ezzel elhódítva az aranyérmet. A másodosztályban Wales nyert Írország és Skócia előtt.

A FÉRFI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Deli Dániel, Petővári Balázs

Mezőnyjátékosok: Balogh András, Balogh Tamás, Csőgör Alexián, Csőgör Martin, Herberth Huba, Hortobágyi András, Kozári Benedek, Léber Sebastian, Palotai Bálint, Papp Gergely, Patkó Dániel, Suba Tamás, Szabó György, Szóga Zsigmond, Szuchy Ádám, Wesselényi Márton

Szövetségi kapitány: Álló Marcell