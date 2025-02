Stadiont neveznek el Luke Littlerről – hivatalos

A története során folyamatosan az élvonalban szereplő, s háromszor a bajnoki címet is megnyerő klub közleménye szerint a „farkasok” február 21-i, idénynyitó mérkőzésén (az ellenfél a Catalans Dragons lesz – a szerk.) Luke Littler Stadion néven szerepel a létesítmény, miután a még mindig csak 18 esztendős, warringtoni születésű dartsos gyerekkora óta szurkol szülővárosa klubjának, amelynek egyébként bérletese is. A közlemény szerint Littler maga is ott lesz az összecsapáson, ahol bemutatja világbajnoki trófeáját a warringtoni publikumnak.

„Egy álmom válik valóra azzal, hogy a kedvenc klubom otthona egy este erejéig az én nevemet viseli” – nyilatkozta Littler a klubhonlapnak.