De la Fuente: Szép születésnapi ajándék volt
„Ragyogóan játszottunk az első félidőben és jól a másodikban, de mindannyian tudjuk, hogy továbbra is keményen kell dolgoznunk, mert fontos mérkőzések állnak előttünk, például a következő fordulóban, az Uruguay ellen találkozó nagyon kemény lesz” – mondta a találkozó lefújása után Luis de la Fuente.
A születésnapos szövetségi kapitány arról is beszélt, milyen tanulságokkal szolgált számukra az első fordulóbeli, Zöld-foki-szigetek ellen 0–0-s döntetlennel végződő mérkőzés.
„Visszanézve a felvételeket, mindannyian azon a véleményen voltunk, hogy magasabb intenzitással, vertikálisabban kell játszanunk. Ezt ma mindenki láthatta is, sok beadásunk, sok gólhelyzetünk volt, az első pillanattól letámadtuk az ellenfelet, és a kapujukhoz szögeztük őket. Tetszett az intenzitás, a játékunk ritmusa, a labdajáratás sebessége, a mélységi passzok. A támadójátékban pedig fel lehetett fedezni a csak ránk jellemző jellegzetességeket” – fogalmazott a szakember, aki arról is beszélt, hogy a csapat remekül reagált az első meccs után a játékukat ért kritikákra.
„Természetes, hogy dühösek voltunk. Senki sem szereti, ha kétségbe vonják a profizmusát, a képességeit vagy a munkáját. Logikus volt a reakciónk, hiszen semmit nem csináltunk másképp, mint máskor” – jelentette ki a 65 éves tréner, aki elismerte: szép születésnapi ajándékot kapott játékosaitól.
„Nagyon örülök, egyrészt a teljesítményünk miatt, másrészt pedig, mert ez tényleg fontos nap, amelyet a második családom, a játékosaim körében ünnepelhetek. Az öltözőben már tartottunk is egy kis rögtönzött bulit a magunk módján” – árulta el a spanyol kapitány.
Jorgosz Donisz, a szaúdiak görög mestere a súlyos vereség ellenére sem volt letört, és önmérsékletre intette a csapatát kritizálókat.
„Büszke vagyok a játékosaim mindennapi munkájára, nem fogom elveszteni bennük a hitemet egy rossz eredmény miatt. Láttam világbajnokságon 5–1-es és 6–0-s vereséget is. Természetesen elfogadjuk a kritikát, de az is elvárjuk, hogy a bennünket kritizálók a realitások talaján maradjanak. Amikor egy mérkőzés nem az elképzeléseid szerint alakul, és már kaptál három gólt, elbizonytalanodsz. Természetes, hogy a gyors kapott gólok befolyásolták a csapat játékát. Emberek vagyunk, de azt azért nem mondanám, hogy féltünk” – értékelt a szakember.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 4–0 (3–0)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Ruiz, 71.), Rodri – Yamal (Pino, a szünetben), Olmo (Merino, 62.), Baena (N. Williams, 62.) – Oyarzabal (F. Torres, a szünetben). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Tambakti, Ladzsami, Al-Amri (Al-Hedzsi, 61.), Al-Harbi – N. al-Davszari (Al-Gannam, 90.), Al-Haibari (Kanno, a szünetben), Al-Dzsuvajr (Al-Hamdan, a szünetben) – Al-Burajkan (Al-Samat, 61.), Sz. al-Davszari. Szövetség kapitány: Jorgosz Donisz
Gólszerző: Yamal (11.), Oyarzabal (21., 24.), Al-Tambakti (49. – öngól)
|H-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Spanyolország
|2
|1
|1
|–
|4–0
|+4
4
|2. Uruguay
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
1
|3. Zöld-foki-szigetek
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
1
|4. Szaúd-Arábia
|2
|–
|1
|1
|1–5
|–4
1