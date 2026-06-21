De la Fuente: Szép születésnapi ajándék volt

„Ragyogóan játszottunk az első félidőben és jól a másodikban, de mindannyian tudjuk, hogy továbbra is keményen kell dolgoznunk, mert fontos mérkőzések állnak előttünk, például a következő fordulóban, az Uruguay ellen találkozó nagyon kemény lesz” – mondta a találkozó lefújása után Luis de la Fuente.

A születésnapos szövetségi kapitány arról is beszélt, milyen tanulságokkal szolgált számukra az első fordulóbeli, Zöld-foki-szigetek ellen 0–0-s döntetlennel végződő mérkőzés.

„Visszanézve a felvételeket, mindannyian azon a véleményen voltunk, hogy magasabb intenzitással, vertikálisabban kell játszanunk. Ezt ma mindenki láthatta is, sok beadásunk, sok gólhelyzetünk volt, az első pillanattól letámadtuk az ellenfelet, és a kapujukhoz szögeztük őket. Tetszett az intenzitás, a játékunk ritmusa, a labdajáratás sebessége, a mélységi passzok. A támadójátékban pedig fel lehetett fedezni a csak ránk jellemző jellegzetességeket” – fogalmazott a szakember, aki arról is beszélt, hogy a csapat remekül reagált az első meccs után a játékukat ért kritikákra.

„Természetes, hogy dühösek voltunk. Senki sem szereti, ha kétségbe vonják a profizmusát, a képességeit vagy a munkáját. Logikus volt a reakciónk, hiszen semmit nem csináltunk másképp, mint máskor” – jelentette ki a 65 éves tréner, aki elismerte: szép születésnapi ajándékot kapott játékosaitól.

„Nagyon örülök, egyrészt a teljesítményünk miatt, másrészt pedig, mert ez tényleg fontos nap, amelyet a második családom, a játékosaim körében ünnepelhetek. Az öltözőben már tartottunk is egy kis rögtönzött bulit a magunk módján” – árulta el a spanyol kapitány.

Jorgosz Donisz, a szaúdiak görög mestere a súlyos vereség ellenére sem volt letört, és önmérsékletre intette a csapatát kritizálókat.

„Büszke vagyok a játékosaim mindennapi munkájára, nem fogom elveszteni bennük a hitemet egy rossz eredmény miatt. Láttam világbajnokságon 5–1-es és 6–0-s vereséget is. Természetesen elfogadjuk a kritikát, de az is elvárjuk, hogy a bennünket kritizálók a realitások talaján maradjanak. Amikor egy mérkőzés nem az elképzeléseid szerint alakul, és már kaptál három gólt, elbizonytalanodsz. Természetes, hogy a gyors kapott gólok befolyásolták a csapat játékát. Emberek vagyunk, de azt azért nem mondanám, hogy féltünk” – értékelt a szakember.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

H-CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 4–0 (3–0)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Ruiz, 71.), Rodri – Yamal (Pino, a szünetben), Olmo (Merino, 62.), Baena (N. Williams, 62.) – Oyarzabal (F. Torres, a szünetben). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Tambakti, Ladzsami, Al-Amri (Al-Hedzsi, 61.), Al-Harbi – N. al-Davszari (Al-Gannam, 90.), Al-Haibari (Kanno, a szünetben), Al-Dzsuvajr (Al-Hamdan, a szünetben) – Al-Burajkan (Al-Samat, 61.), Sz. al-Davszari. Szövetség kapitány: Jorgosz Donisz

Gólszerző: Yamal (11.), Oyarzabal (21., 24.), Al-Tambakti (49. – öngól)