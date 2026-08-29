Egy félidőnyi játék után 1–0-ra vezet a Kispest a ZTE ellen

♦ Ez lesz a 86. összecsapásuk az élvonalban, az örökmérleg 42 kispesti győzelem, 18 döntetlen, 25 zalai diadal.

♦ A 2020 ősze óta lejátszott 9 bajnoki összecsapásukból az egerszegiek – 2 iksz és 5 vereség mellett – csak 2-t tudtak megnyerni: mind a kettőt 4 évvel ezelőtt. A legutóbbi két NB I-es meccsük viszont Honvéd-sikert hozott, ráadásul a piros-feketék közben gólt sem kaptak. A 2021. októberi zalai találkozójuk (0–2) arról maradt emlékezetes, hogy rasszista megnyilvánulások miatt akkor hívta le a pályáról csapatát a ZTE holland vezetőedzője, Ricardo Moniz, amiért egyhónapos eltiltást szabott ki rá az MLSZ.

♦ Amikor a Bp. Honvéd volt a pályaválasztó, 42 meccsből 24-szer győztek a fővárosiak és 10-szer ikszeltek. Kispesten elsőre 1973 tavaszán egy 6–0-s zakót kaptak a zalaegerszegiek, azóta viszont egyszer sem futottak bele ekkora pofonba. Egészen 1987-ig nem is tudtak bajnokit nyerni a XIX. kerületiek vendégeként, azóta összesen 8-at, legutóbb egy 13 éves szünetet követően 2022 júliusában 1–0-ra. A máig utolsó kispesti NB I-es mérkőzésük 2023 márciusában Kocsis Dominik találatával 1–0-s hazai sikerrel zárult.

♦ A legutóbbi tétmeccsüket idén áprilisban, a Mol Magyar Kupa elődöntőjében vívták, a Bozsik Arénában a rendes játékidőt követően 1–1, a hosszabbítás után 2–2 volt az eredmény, majd a tizenegyespárbajt 5–4-re a zalaiak nyerték meg.

♦ Az újonc Honvéd a mezőnyben egyedüliként még nyeretlen, 3 döntetlen után két hete odahaza előnyről kapott ki a Vasastól, majd a legutóbbi hétvégén az FTC elleni mérkőzése elmaradt.

♦ A ZTE az előző 3 bajnoki meccsét elvesztette, ráadásul ezeken gólképtelennek bizonyult és közben 9 gólt kapott.

♦ A kispesti csapat mindkét otthoni mérkőzésén vezetett, ám a második félidei eredmények alapján a legrosszabb a mezőnyben. Előbb 3–3-ra végzett az MTK-val, majd az angyalföldiekkel szemben egy 98. percben esett góllal maradt alul (1–2).

♦ A zalai csapat vendégként mind a három találkozóját elbukta, és mindig legalább háromgólos különbséggel maradt alul.