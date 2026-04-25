NB I: Nyíregyháza–Zalaegerszeg

PÓSFAI GYULA (percről percre)
2026.04.25. 19:16
Katona Levente ezúttal is ott van a Szpari kezdő tizenegyében (Fotó: Czinege Melinda, archív)
A labdarúgó NB I 31. fordulójának harmadik szombati mérkőzésén a 10. helyen álló, de már biztosan bennmaradó Nyíregyháza a negyedik Zalaegerszeget fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

Nyíregyháza, Városi Stadion, 19.30 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Eddig 25-ször mérték össze erejüket a legfelső osztályban. Bár az NB I-ben a zalaiak legutóbb 16 éve tudták legyőzni a szabolcsiakat, még így is feléjük billen az örökmérleg nyelve: 5 Szpari-siker, 12 döntetlen, 8 ZTE-diadal. 

♦ A Zalaegerszeg csak a Nyíregyháza ellen nem tudott pontot szerezni ebben a bajnokságban: az őszi idegenbeli vereség után február 1-jén odahaza Muhamed Tijani góljának következtében 1–0-ra maradt alul. Mivel korábban 3-szor ikszeltek, a zalaiak az élvonalban már 5-ös nyeretlenségi szériában vannak a nyírségiekkel szemben, akiket legutóbb 2010-ben, hazai pályán tudtak megverni (4–3) 

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ezen periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer pedig ikszeltek. 

♦ Nyíregyházán eddig 13-szor találkoztak az élvonalban, és a mérkőzéseik több mint fele, 8 döntetlent hozott, ötször 1–1-et. A Szpari 4-szer tudott győzni, az egyetlen zalai siker 2009 novemberében, többek között a lett Artjoms Rudnevs triplájával jött össze (0–4), igaz, akkor a hazaiak egy teljes félidőt emberhátrányban játszottak. Tavaly októberben hátrányból felállva 3–1-re győzött Szpari – még Szabó Istvánnal a kispadon. 

♦ A nyírségi együttes felváltva nyert és vesztett a legutóbbi 4 fordulóban, és bár a múlt szombaton 7–2-re kikapott Újpesten, a bennmaradása így is biztossá vált, akárcsak az, hogy a következő idényben is Bódog Tamás marad a vezetőedző. Hét gólt előzőleg tavaly áprilisban, az FTC otthonában kapott a Szpari (0–7).

♦ A legutóbbi 4 NB I-es meccséből 3-at megnyert a Zalaegerszeg, és továbbra is harcban van a bronzéremért, hátránya egy pont a harmadik DVSC-vel szemben. Kedden 120 perces csata után tizenegyespárbajban győzött Kispesten a Bp. Honvéd ellen és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe.   

♦ Hat tavaszi otthoni bajnokijából csak egyet, a Ferencváros ellenit vesztette el a Nyíregyháza, a legutóbbi kettőt pedig két góllal megnyerte (3–1 a DVTK, 2–0 a Paks ellen), 4–5–6-os összmérlegével a középmezőny második felében foglal helyet a hazai táblázaton.

♦ A ZTE a közepesnél kicsit jobban szerepelt eddig idegenben, a mérlege 5–5–4. Legutóbb simán kikapott az MTK otthonában (0–3), ezzel megszakadt az 5 hónapon át tartó házon kívüli veretlensége (4 diadal, 3 iksz).

Legfrissebb hírek

Nemhogy hetet, ezúttal egy gólt sem szerzett az Újpest, ki is kapott a Puskás Akadémiától

Labdarúgó NB I
35 perce

A kiesés és az edzőváltás meghozta a felszabadultságot, a DVTK nyerni tudott Kisvárdán

Labdarúgó NB I
2 órája

NB I: Csank János szerint az ETO játssza a legjobb futballt

Labdarúgó NB I
6 órája

Kovács Dániel: El akarjuk rontani a ZTE szép futballját

Labdarúgó NB I
6 órája

Markgráf örül, hogy az élvonalban már 50 meccsen játszott – az Újpest ellen jöhet az 51.

Labdarúgó NB I
8 órája

ZTE: profi szerződést kapott az U-válogatott tehetség

Labdarúgó NB I
8 órája

Bohdan Melnik: Szeretnénk újra átélni a győzelem érzését

Labdarúgó NB I
10 órája

Pinezits Máté: Unott, hangulattalan mérkőzésen hasonló játékot láthattunk

Labdarúgó NB I
12 órája
Ezek is érdekelhetik