NB I: Nyíregyháza–Zalaegerszeg

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion, 19.30 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Eddig 25-ször mérték össze erejüket a legfelső osztályban. Bár az NB I-ben a zalaiak legutóbb 16 éve tudták legyőzni a szabolcsiakat, még így is feléjük billen az örökmérleg nyelve: 5 Szpari-siker, 12 döntetlen, 8 ZTE-diadal.

♦ A Zalaegerszeg csak a Nyíregyháza ellen nem tudott pontot szerezni ebben a bajnokságban: az őszi idegenbeli vereség után február 1-jén odahaza Muhamed Tijani góljának következtében 1–0-ra maradt alul. Mivel korábban 3-szor ikszeltek, a zalaiak az élvonalban már 5-ös nyeretlenségi szériában vannak a nyírségiekkel szemben, akiket legutóbb 2010-ben, hazai pályán tudtak megverni (4–3)

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ezen periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer pedig ikszeltek.

♦ Nyíregyházán eddig 13-szor találkoztak az élvonalban, és a mérkőzéseik több mint fele, 8 döntetlent hozott, ötször 1–1-et. A Szpari 4-szer tudott győzni, az egyetlen zalai siker 2009 novemberében, többek között a lett Artjoms Rudnevs triplájával jött össze (0–4), igaz, akkor a hazaiak egy teljes félidőt emberhátrányban játszottak. Tavaly októberben hátrányból felállva 3–1-re győzött Szpari – még Szabó Istvánnal a kispadon.

♦ A nyírségi együttes felváltva nyert és vesztett a legutóbbi 4 fordulóban, és bár a múlt szombaton 7–2-re kikapott Újpesten, a bennmaradása így is biztossá vált, akárcsak az, hogy a következő idényben is Bódog Tamás marad a vezetőedző. Hét gólt előzőleg tavaly áprilisban, az FTC otthonában kapott a Szpari (0–7).

♦ A legutóbbi 4 NB I-es meccséből 3-at megnyert a Zalaegerszeg, és továbbra is harcban van a bronzéremért, hátránya egy pont a harmadik DVSC-vel szemben. Kedden 120 perces csata után tizenegyespárbajban győzött Kispesten a Bp. Honvéd ellen és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe.

♦ Hat tavaszi otthoni bajnokijából csak egyet, a Ferencváros ellenit vesztette el a Nyíregyháza, a legutóbbi kettőt pedig két góllal megnyerte (3–1 a DVTK, 2–0 a Paks ellen), 4–5–6-os összmérlegével a középmezőny második felében foglal helyet a hazai táblázaton.

♦ A ZTE a közepesnél kicsit jobban szerepelt eddig idegenben, a mérlege 5–5–4. Legutóbb simán kikapott az MTK otthonában (0–3), ezzel megszakadt az 5 hónapon át tartó házon kívüli veretlensége (4 diadal, 3 iksz).

