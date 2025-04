Turán nyerte meg az idénynyitót; drogfogyasztás miatt zártak ki egy párost

NEM ADTÁK INGYEN. A Turán Frigyes, Zsiros Gábor kettősnek keményen meg kellett harcolnia a győzelemért Diósgyőrben – tizedekre, másodpercekre menő csatát vívott a Német Gábor, Németh Gergely párossal. Úgy tűnt, az utolsó méterekig lesz miért izgulni, ám Német az utolsó előtti szakaszon defektet kapott, emiatt lecsúszott még a dobogóról is.

„Nagyon jó meccset vívtunk Gabival, mind a ketten nagyon akartuk ezt a győzelmet, és én nagyon örülök, hogy fel tudtuk venni vele a versenyt, hiszen ő itthon is volt, és az autót is jobban ismeri – mondta Turán. – Az utolsó bükkszenti szakasz életem legizgalmasabbja volt, próbáltam lassan menni, de az még nehezebb volt, mintha gyorsan kellett volna. Nagyon régen volt olyan versenyem, amelyen semmi sem hátráltatott minket, és ez most ilyen volt. Nagyon örülök!”

Ám nemcsak a győztes volt felhőtlenül boldog ezen a napon, hiszen a másodikként érkező Tóth Tibor, valamint a harmadik Bodolai László is pályafutása legjobb abszolút helyezését érte el.

„A tempónk alapján nem lehetnénk másodikok, de a versenynek a célban van vége, el kellett jutni idáig. Egyébként jó verseny volt, nagyon élveztük” – mondta Tóth Tibor.

„Az utolsó gyorsasági szakaszig játékban voltunk, majdnem azt mondom, hogy erőből értük el ezt a harmadik helyet, amit a rajt előtt simán aláírtam volna. Jó évnek nézünk elébe” – mosolygott Bodolai.

A tavalyi diósgyőri versenyt megnyerő Német Gábor a negyedik helyen végzett, a pilóta annak örült, hogy jó meccset vívott Turánnal, és bízik benne, hogy ezt a formát az egész szezonon végig tudja vinni.

A következő futamot május 9–11-én rendezik Veszprém környékén, ahol az Európa-bajnoki mezőnnyel is összemérhetik gyorsaságukat a magyar párosok.

DROG MIATTI KIZÁRÁS A Diósgyőr rali első gyorsasági szakaszát megelőzően a Miskolci Rendőrkapitányság a teljes mezőnyt gyorstesztnek vetette alá, ami megállapította, hogy az egyik versenyzőpáros az előzetes teszteredmény szerint kábítószer fogyasztását követően, vezetési képességet befolyásoló anyag hatása alatt ült versenyautóba. Ennek következményeként a páros mindkét tagját előállították, a vezető jogosítványát bevonták, a versenyből pedig kizárták a párost.

3. MBM RENT DIÓSGYŐR RALI, AZ OB 1. FUTAMA

Abszolút végeredmény: 1. Turán Frigyes, Zsiros Gábor (Turán Motorsport, Skoda Fabia Rally2) 1:19:21.9, 2. Tóth T., Szabó J. (T+T Autóklíma Centrum, Skoda Fabia Rally2) 2:57.2, 3. Bodolai, Deák (B-A Promotion Kft., Ford Fiesta R5) 3:00.1 p h.

Az ob állása: 1. Turán, Zsiros 34 pont, 2. Tóth T., Szabó J. 27, 3. Német, Németh (Borsod Talent Motorsport, Skoda Fabia Rally2) 24