Győzelmet hozott az izgalmas hajrá a hatórás ob-n

Megnyerte a Suhanj6! keretein belül megrendezett hatórás országos bajnokságot, úgy néz ki, nagyszerű a formája a Spartathlon előtt…

Igen, mondhatjuk, hogy remekül sikerült a főpróba – mondta a Csupasportnak Vachtler Ferenc, aki 78.787 kilométerrel győzött a Suhanj6! keretein belül megrendezett hatórás országos bajnokságon. – De a Suhanj6! többet jelentett egy edzőversenynél, ugyanis országos bajnokság is volt egyben. Szóval, fontosnak tartottam, hogy stabilan versenyezzek és pozitív élményeket szerezzek. Előzetesen úgy voltam vele, hogy mindenképpen a dobogón szeretnék végezni, s négy óra után kiderül, hogy ebből verseny lesz vagy sem. Nos, úgy alakult, hogy nagyon is az lett, izgalmassá vált a hajrá.

Milyen volt a verseny? Elképesztően szoros lett a vége, százharminc méterrel ment többet, mint a második helyezett Szőke Csaba.

Volt egy alaptempóm, amelyet stabilan kellett tartanom. Sokan nagyon bekezdtek, de ne mentem utánuk, s ahogy haladtam szépen előre, úgy éreztem, hogy ebből még lehet valami. Négy óra környékén már tudtam, ha az előttem lévőkkel történik valami, esetleg lassulnak, akkor lesz esélyem feljebb lépni. Szerencsére bejött a számításom, elkezdtek lassulni, ráadásul én tudtam kicsit gyorsulni. Rendesen kicentizem, az utolsó két körben kerültem az élre, eléggé szoros lett a hajrá. Egyébként sokáig a negyedik-ötödik helyen haladtam, de ekkor is bíztam még a dobogóban, ugyanis nem voltam nagyon lemaradva, de a győzelemben ekkor nem gondolkodtam.

Mi volt a legnehezebb kihívás?

Megtartani az első helyet. Amikor az élre kerültem a végén, mindenképpen meg akartam már tartani ezt a pozíciót, így ami még bennem volt, kiadtam magamból. Négy húszas tempóban haladtam, keményen megnyomtam a hajrát. Mindenki előtt le a kalappal, nagyszerűen futottak a többiek is, ezért születtek ilyen jó eredmények. Remek verseny volt, hajtottuk egymást előre.

A hónap végén jön a második Spartathlonja…

Nagyon várom már a rajtot, jó lesz visszatérni Görögországba, ugyanis tavalyról nagyszerű élményeim vannak. Most a hat órás országos bajnokság után a regeneráció a legfontosabb, majd lesz egy erős hetem még a Spartathlon előtt. Az elmúlt hónapokat keményen végigdolgoztam, sokat edzettem, beletettem a munkát – nagy célokkal megyek ki. A cél az, hogy a tavalyi időeredményemet megjavítsam és huszonöt órán belül beérjek.



