Fantasztikus magyar siker a Spartathlonon – Bódis Tamás végig vezetve versenycsúccsal győzött



Az 54.7 km-nél található ellenőrzőpontnál ugyan még holtversenyben álltak az élen görög Fotisz Ziszimopulosszal, a folytatásban fokozatosan maradt le a hazai versenyző. Amikor szombat este egyszer hírt adtunk a verseny állásáról, akkor Bódis már 20 perces előnnyel haladt az őt követő Ziszimopulosz előtt. A görög és a magyar futó teljesen elszakadt a mezőny többi tagjától, így magyar idő szerint este nyolc órakor minden jel arra mutatott, hogy közülük kerül ki a 2026-os Spartathlon nyertese. Bódis Tamás mögött a tejes huszonöt fős magyar mezőny versenyben volt még este nyolc órakor, az éllovas mellett Váradi Bence is a legjobb tízben haladt.



Az élen a verseny a folytatásban sem tartogatott fordulatot. Bódis 225 km-nél már 40 percre növelte előnyét, és a végére sem engedett ki. Végül már vasárnap, néhány perccel háromnegyed kettő előtt, 19:40.51 órás hatalmas új versenycsúccsal győzött, éppen a most 2. Ziszimopulosz 2023-as, 19:55:02-es rekordját adta át a múltnak. A görög idén Bódishoz képest csaknem 52 perccel (+51:50) lemaradva ért be a 2. helyen.





A BEFUTÓ

A férfiversenyben Bogár János 1991-es és Bódis Tamás 2019-es sikere után a mostani a harmadik alkalom, amikor magyar versenyző győzött a Spartathlonon. A női versenyben már többször született magyar siker, tavaly Mórocza Andrea győzött, 2011 és 2014 között Lubics Szilvia triplázott, 2018-ban és 2019-ben Maráz Zsuzsanna nyerte meg a hölgyek versenyét. Meg kell említeni Nagy Katalin 2015-ös és 2016-ös győzelmét is, aki viszont nem magyar, hanem amerikai színekben ért fel kétszer a csúcsra.



A CÉLBA ÉREZÉS PILLANATAI



A végeredménnyel, illetve a magyarok eredményeivel reggel frissítjük cikkünket!