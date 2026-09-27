Fantasztikus magyar siker a Spartathlonon – Bódis Tamás végig vezetve versenycsúccsal győzött
Szombat reggel rajtolt el az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres legendás futóverseny, a Spartathlon mezőnye. Idén 25 magyar induló állt rajthoz: Kovácsné Kalmár Edina, Vachtler Ferenc, Bognár Ákos, Csete Roland, Krizsán Zsolt, Sed Krisztián, Bazsó Tibor, Bódis Tamás, Hadi Attila, Spisák Emil, Ambrus Károly, Turós Izabella, Sánta Norbert, Sipos Ádám, Molnár Péter, dr. Kormos Attila, dr. Császár-Szabó Veronika, Káldi Péter, Farkas Zoltán Károly, Simonyi Balázs, Boros Richárd, Váradi Bence, Ébner László, Lovász Zsolt és Elblinger Bálint.
A jó reggeli tempót követően a lendület a nap második felében is kitartott Bódis Tamásnál, aki 2019-ben egyszer már győzött a Spartathlonon, 23:29:32-es idővel, azóta pedig 2024-ben egy 4. helyet is elért, idén pedig pályacsúccsal győzött az Ultrabalotnon és megdöntötte a 100 km-es ultrafutás magyar csúcsát, júniusban pedig egy hatórás pályaversenyen is új magyar csúcsot állított fel. Ezek után esélyesként vághatott neki az idei Spartathlonnak és az 1988-as születésű, budapesti futó esélyehez méltó versenyzést mutatott be egész nap, ugyanis mindegyik ellenőrzőpontnál az első helyen haladt át.
Az 54.7 km-nél található ellenőrzőpontnál ugyan még holtversenyben álltak az élen görög Fotisz Ziszimopulosszal, a folytatásban fokozatosan maradt le a hazai versenyző. Amikor szombat este egyszer hírt adtunk a verseny állásáról, akkor Bódis már 20 perces előnnyel haladt az őt követő Ziszimopulosz előtt. A görög és a magyar futó teljesen elszakadt a mezőny többi tagjától, így magyar idő szerint este nyolc órakor minden jel arra mutatott, hogy közülük kerül ki a 2026-os Spartathlon nyertese. Bódis Tamás mögött a tejes huszonöt fős magyar mezőny versenyben volt még este nyolc órakor, az éllovas mellett Váradi Bence is a legjobb tízben haladt.
Az élen a verseny a folytatásban sem tartogatott fordulatot. Bódis 225 km-nél már 40 percre növelte előnyét, és a végére sem engedett ki. Végül már vasárnap, néhány perccel háromnegyed kettő előtt, 19:40.51 órás hatalmas új versenycsúccsal győzött, éppen a most 2. Ziszimopulosz 2023-as, 19:55:02-es rekordját adta át a múltnak. A görög idén Bódishoz képest csaknem 52 perccel (+51:50) lemaradva ért be a 2. helyen.
A BEFUTÓ
A férfiversenyben Bogár János 1991-es és Bódis Tamás 2019-es sikere után a mostani a harmadik alkalom, amikor magyar versenyző győzött a Spartathlonon. A női versenyben már többször született magyar siker, tavaly Mórocza Andrea győzött, 2011 és 2014 között Lubics Szilvia triplázott, 2018-ban és 2019-ben Maráz Zsuzsanna nyerte meg a hölgyek versenyét. Meg kell említeni Nagy Katalin 2015-ös és 2016-ös győzelmét is, aki viszont nem magyar, hanem amerikai színekben ért fel kétszer a csúcsra.
A CÉLBA ÉREZÉS PILLANATAI
A végeredménnyel, illetve a magyarok eredményeivel reggel frissítjük cikkünket!