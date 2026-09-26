Nemzeti Sportrádió

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Elrajtolt a Spartathlon, Bódis Tamás erősen kezdett

2026.09.26. 08:18
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Fotó: Spartathlon Magyar Csapat facebook oldala
Címkék
ultrafutás futás Bódis Tamás Spartathlon
Az Athén és Spárta közötti 246 kiloméres futóversenyen huszonöt magyar indult, Bódis Tamás az élen halad.

Szombat reggel elrajtolt a Spartathlon mezőnye, 25 magyar induló is megkezdte a szereplését: Kovácsné Kalmár Edina, Vachtler Ferenc, Bognár Ákos, Csete Roland, Krizsán Zsolt, Sed Krisztián, Bazsó Tibor, Bódis Tamás, Hadi Attila, Spisák Emil, Ambrus Károly, Turós Izabella, Sánta Norbert, Sipos Ádám, Molnár Péter, dr. Kormos Attila, dr. Császár-Szabó Veronika, Káldi Péter, Farkas Zoltán Károly, Simonyi Balázs, Boros Richárd, Váradi Bence, Ébner László, Lovász Zsolt és Elblinger Bálint.

A futók teljesítményét az alábbi linken lehet nyomon követni:

https://www.spartathlon.gr/el/spartathlon/live/view/

A magyar indulók teljesítményéről a Spartathlon Magyar Csapat facebook oldala ad folyamatos tájékoztatást, ami közvetlenül a rajt után is látszik, hogy Bódis Tamás nagyon jó formában állt rajthoz, alig másfél óra elteltével ugyanis az élen haladt a görög Fotis Zisimoppoulos és a német Mattias Krah-val a nyomában.

ultrafutás futás Bódis Tamás Spartathlon
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