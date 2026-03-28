Rekordidő alatt betelt a nevezés a Komárom-Komárno futóversenyre

A Komárom-Európa Futó Egyesület május 1-jén délelőtt rendezi meg az 50. Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóversenyt Észak- és Dél-Komáromban, 10 km-es (szintidő 1 óra 30 perc) és 5.5 km-es (szintidő 45 perc) távval és egy 200 méteres gyermekfutammal.

Az esemény sporttörténeti kuriózummal bír, mivel ez Európa legnagyobb múltú, két országot (Magyarországot és Szlovákiát) közvetlenül összekötő futóversenye. Az elmúlt ötven évben ráadásul a Duna két partján élő közösségek, valamint a profi és amatőr futók egyik legjobban várt eseményévé vált.

A versenyzők a határon, a komáromi Erzsébet hídon átkelve, a két város nevezetességeit érintve teljesítik a távokat, ami a mai napig különleges élményt és látványt nyújt. A jubileumi alkalomra minden eddiginél többen jelentkeztek: rekordidő, mindössze két hét alatt betelt a nevezési létszámlimit, így 1500 futó vág neki a távnak.