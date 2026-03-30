Nincs még jó formában, de így is megnyerte az ötven kilométeres versenyt

– Elégedett lehet a teljesítményével, hiszen nagyszerű futással győzött a Gánt Trail ötven kilométere távján a hölgyek között.

– Teljes mértékben felkészülési versenynek szántam a Gánt Trailt – mondta a Csupasportnak Kőhidi Csilla. – Áprilisban a hetvenhét kilométeres Vérkör TT, májusban pedig az Ultra-Trail Hungary nyolcvannégy kilométeres Szentlászló Trail távja lesz a következő megmérettetésem. Ezek előtt pont ideális verseny a Gánt Trail. Habár sikerült győznöm, jó formáról egyelőre nem beszélhetek, erősödnöm kell, de az állóképességem teljesen rendben. Összességében elégedett vagyok, örülök a győzelemnek.

– Milyennek értékelné a versenyét?

– Tavaly sok negyven-ötven kilométeres távot teljesítettem – akár nagyobb szintemelkedéssel –, így pontosan tudtam, miképp kell beosztanom az erőmet a közel öt óra futás alatt. Nem siettem el az elejét, felvettem egy egyenletes tempót, illetve igyekeztem megfelelően frissíteni. Már a legelején az élre kerültem, nem nézegettem hátra, fogalmam sem volt, hogy mögöttem mi zajlik. Szépen, egyenletesen haladtam előre, bízva abban, hogy ha valaki utolér, akkor rá tudok tenni még egy lapáttal, képes leszek plusz energiákat mozgósítani.

A verseny előtt három héttel kissé megsérült a bokám, ennek éreztem még némileg az utóhatásait. Igyekeztem a lejtmenetekben óvatosan haladni, szerencsére semmi probléma nem lett.

– Volt bármi, ami kisebb nehézséget okozott?

– Az időjárás. Nulla fokban rajtoltunk, a célba érkezéskor pedig tizenhatot mutattak a hőmérők. Futás közben kellett vetkőzni, nem volt ideális ez a nagy hőmérséklet-különbség.

– Említette a következő versenyeit: ezeket követően mi a terve?

– Így van, legközelebb a Vérkör TT-n, majd az Ultra-Trail Hungary-n veszek részt, remélem minden rendben lesz, sérülés nélkül sikerül teljesíteni ezeket. Az esztendő második feléről egy kicsit később beszélnék, most csak a közeljövőre koncentrálok.

