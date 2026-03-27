Népszerű eseményekkel folytatódik a budapesti futószezon

A múlt heti, 38 ezer nevezővel megrendezett 41. Telekom Vivicittá után a hétvégén újabb budapesti eseményeken vehetnek részt a futni vágyók. A hétvége nyitányaként péntek este a Nemzeti Atlétikai Központba várják az érdeklődőket.

„A Led's Run nem klasszikus verseny, hanem valódi sportfesztivál. A pálya fényárban úszik, a zene lüktet, a résztvevők pedig egy hatalmas, mozgó fényfolyammá formálják a stadiont. Ez az este nem az időeredményekről szól, hanem az élményről, az összetartozásról és arról az energiáról, amelyet csak a többezres közösség tud megteremteni” – írja beharangozójában a Budapest Sportiroda. A Led's Run esemény a MEFS - Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség és a Sportoló Nemzet Program együttműködésében valósul meg.

A szervezők két távot kínálnak: a 2 km azokat célozza, akik könnyedebb futással, családi vagy baráti körben szeretnék megélni az esemény hangulatát, míg az 5 km a kihívást keresőknek ad lehetőséget arra, hogy a fények között komolyabban is próbára tegyék magukat. Minden induló LED-es futópólót kap, a célba érkezőket pedig egyedi érem várja.

A rendezvényre a nevezés kizárólag a www.ledsrun.hu oldalon volt elérhető, a szervezők csak az első 6000 jelentkezést tudták elfogadni, és már betelt a létszám. A részvétel feltétele, hogy a futó a Sportoló Nemzet Klub tagja legyen, aki még nem klubtag, a www.sportolonemzet.hu/regisztracio oldalon csatlakozhat.

Pénteken Led's Run a Nemzeti Atlétikai Központban (Fotó: BSI, archív)

Március 29-én Budapest ad otthont az NN City Runnak is, amely a Maratonman-versenysorozat nyitó állomásaként várja a futókat.

A verseny központja a Műegyetem rakparton lesz, a pálya pedig a lezárt budai alsó rakparton vezet, Budapest egyik legszebb panorámájával. Az esemény a klasszikus félmaratoni táv mellett több rövidebb futammal is készül, így kezdők és rutinos futók egyaránt megtalálhatják a számukra ideális kihívást. A szervezők szerint a verseny kiváló felkészülési lehetőség az NN Ultrabalatonra, amely tavasszal a hazai futóélet egyik legnagyobb eseménye.

Az NN City Run útvonala a lezárt budai alsó rakparton halad, a Duna közvetlen közelségében. A futók a város ikonikus panorámájában gyönyörködhetnek, miközben a mezőny a Szabadság hídon is átfut. A tavaszi időszak különleges hangulatot ad a versenynek: a friss levegő, az ébredező város és a Duna-parti látvány együtt teszi élménnyé a kilométereket.

Az idei NN City Run egyik különlegessége, hogy a verseny Rejtő Jenő világát idéző tematikával készül. A helyszínen installációk, fotófalak és a klasszikus regények karaktereit megidéző elemek várják a résztvevőket és a látogatókat. A szervezők célja, hogy a futás élménye egy könnyed, játékos hangulattal párosuljon, így a sport mellett egy kreatív, városi fesztiválélmény is része legyen a napnak.

Az eseményen több különböző táv közül választhatnak a résztvevők: 5 km, 9.5 km, félmaraton (21,1 km), városi túra.

A Maratonman versenysorozat állomásaihoz hasonlóan az NN City Run résztvevőit prémium rajtcsomag várja. A szervezők az eseményt környezetbarát szemléletben rendezik meg, így a frissítőállomásokon nem használnak egyszer használatos papír- és műanyag poharakat.

Az NN City Run a fővárosi futóversenyek sorában hagyományosan a szezon egyik első nagy eseménye. A verseny jó lehetőség a tavaszi formatesztelésre, miközben egy látványos, Duna-parti útvonalon kínál sportélményt.

Időpont: 2026. március 29.

Helyszín: Budapest, Műegyetem rakpart

