Nemzeti Sportrádió

NB I

Kisvárda–FTC 0–0 – ÉLŐ, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Szoboszlai Dominikkal a rajtban, történelmi csúccsal ért véget a Vivicittá

2026.03.22. 17:27
null
Címkék
Szoboszlai Dominik BSI Vivicittá
Minden eddigi részvételi rekordot megdöntött a hétvégén rendezett 41. Telekom Vivicittá, amelyre a szervezők tájékoztatása szerint több mint 38 ezren neveztek.

A szervezők tájékoztatása szerint több mint 38 ezren neveztek a Margitszigeten megrendezett kétnapos rendezvény versenyszámaira. 

A 10 kilométert és a félmaratont is vasárnap rendezték, utóbbi mezőnyét Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó és Kapu Tibor űrhajós indította el – a rajt 34 percen át zajlott a rendkívüli érdeklődés miatt –, kora délután pedig Szoboszlai Dominik nyomta meg a dudát a róla elnevezett exkluzív futam rajtjánál. Utóbbi távra mindössze 300 szerencsés futó nevezhetett, akik egyedi, Szoboszlai-dizájnnal készült pólót is kaptak. 

 

A futam férfi és női győztesét a célba érkezés után a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya várta, aki a befutóérem mellett egy-egy dedikált labdával is megajándékozta őket.

ÍGY LŐTTÉK EL SZOBOSZLAIÉK A RAJTOT

A pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986-ban útjára indult eseményre idén 1310 hazai településről, valamint öt földrész 111 országából több mint 4000 külföldi futó érkezett Budapestre.

A hazai nevezők 40 százaléka vidéki településekről érkezett, a mezőny 54 százalékát nők alkották. 4600 futó élete első versenyére nevezett, a jövő generációját pedig 10 ezer iskolás képviselte – áll a közleményben.

„A 41. Telekom Vivicittá megkérdőjelezhetetlen mérföldkő a verseny négy évtizedes történetében. Ennyi elszánt hőst, a mozgást és az egészséget ünneplő embert még sosem látott a Margitsziget” – idézte a kommüniké Kocsis Árpádot, a rendező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetőjét.

 

Legfrissebb hírek

