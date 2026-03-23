Németh Beáta korábban futóként, most szervezőként ér el sikereket

Egyre figyelemreméltóbb, ami a Kőszegi-hegység közelében, az osztrák-magyar határnál történik. Németh Beáta évek óta azért dolgozik, hogy felpezsdüljön az ottani futó- s egyben a közösségi élet is, így évekkel ezelőtt átvette az Írottkő hegyi futóverseny szervezését, amely mára sikert sikerre halmoz. Sőt, azóta számtalan osztrák állami kitüntetést nyert az esemény, az egyesület és a szervező, Németh Beáta többek között első magyarként átvehette az ASKÖ szervezetén belül Burgenland tartomány kiemelt sportvezetői címét.

„Teljes változást akartunk, a célunk az volt, hogy zöld rendezvényt hozzunk tető alá – mondta a Csupasportnak Németh Beáta az Írottkő hegyi futóversenyről. – A műanyag szemetet száműztük, csak újra felhasználható tárgyakat engedélyezünk a versenyen, míg a natúrparki fém evőeszközöket, üvegedényeket külön elmosogatjuk, s biotoalettet telepítettünk, komposztálható szemeteszsákokat tettünk ki, a vizet kaniszterekben szállítottuk külön a frissítőpontokra, és ott üvegtartókba és kisebb edényekbe adagoltuk. Ezek miatt az Írottkő-hegyi futóverseny nemcsak Magyarországon, de Ausztriában is egyedülálló esemény lett. Igaz, ez kétszer annyi munkával jár, mint a normál események szervezése, sokkal több az elintéznivaló, és több segítőre is van szükség."

Németh Beáta a férjével nemrégiben másodszor is Green Events-díjat vehetett át Bécsben az osztrák Klímaügyi Minisztériumban, de a siker közös, hiszen a Tarcsafürdőn alapított futóegyesület tagja és önkéntesei rengeteg dolgoznak a sikerért. Mára több mint hatvan önkéntessel és harminc aktív taggal működik, közösségi ereje pedig példaértékű. Az önkéntesek nélkülözhetetlenek, minden erre áldozott szabadidejük ajándék, amit megbecsülnek. Beáta folyamatosan pályázatokat ír és kapcsolatokat épít, mára ez lett a fő munkahelye. Tavaly tavasszal az őszi Írottkő-hegyi futóverseny mellett egy másik rendezvényt is újjáélesztett, idén ismét megrendezik április 26-án, Rőtfalván, Kőszegtől néhány kilométerre.

„Ez a verseny egy tizenkét részes osztrák futósorozat része, nagyrészt a Niederösterreich tartománybeli terepfutókat vonzottuk a Kőszegi-hegység közelébe. Kifejezetten erős a mezőny, válogatott futók, csapatok alkotják, tavaly az első alkalommal több mint kétszáz főt mozgattunk meg. Ez egy technikás terepfutó- és mountain bike verseny. A céljaink eléréséhez rengeteg önkéntesre van szükség, szerencsére egyre többen vagyunk, s akik itt vannak, rengeteget tesznek hozzá a sikerhez. A mi közösségünk egyedülálló Ausztriában és Magyarországon is, legfőképpen ennek köszönhető, hogy tavaly három osztrák állami kitüntetést is kaptunk, egyet az önkéntes munka, kettőt a zöld rendezvény miatt. A díjaktól nagyon meghatódtam, példátlan sikert értünk el közösen, s ezen az úton haladunk tovább.”

Németh Beáta hozzátette, ezen kívül idén új cél a burgenlandi magyar közösség összetartása és az, hogy az osztrák-magyar közös rendezvények egyre népszerűbbek és sikeresebbek legyenek. Szerinte a sport és a mozgás mindenki számára követendő példa, így a sportágon belül a táj-, a terep- és az aszfaltos futás mellett a jóga és a gyermekprogramok is kiemelt figyelmet kapnak. Elárulta azt is, hogy az idei, október 17-i Írottkő-hegyi futóverseny jelentős újításon esik át.

„Idén leköltözünk a hegyről, illetve a térség első száz kilométeres terepfutóversenyét rendezzük meg. De fontos az is, hogy későbbre toltuk a dátumot, így október harmadik szombatján lesz az esemény. Bozsokra, közvetlen a határvonal mellé költözik a versenyközpont, ezt Ausztriából is könnyű megközelíteni, s mivel nem kell felbuszozni a hegyre, mindenkinek komfortosabb lesz. A helyi egyesületek, vendéglátók, helyi termelők bemutatkozhatnak, így nem klasszikus futóversenyről beszélhetünk, hanem amolyan térségösszefogó rendezvényről. Itt mindenki szurkol, kint lesz a település apraja-nagyja. Újdonság szintén, hogy a száz kilométeres távot csapatban is meg lehet tenni, illetve lesznek gyerekfutamok, hét, huszonhárom, harminchat kilométeres, valamint maratoni plusz táv. A pálya érinti Ausztriát és Magyarországot is, a környező települések is izgatottan készülnek, idén közel duplaannyi érdeklődőt, azaz négyszáz főt várunk. Fontos, hogy önkéntesek nélkül ez nem tudna megvalósulni, ezúton is köszönöm szépen az egész éves munkájukat. Itt viszont kiemelném a férjemet is, Németh Mátét, az ő érdeme a versenyünk honlapja, a pólótervek, fotók, táblanyomtatások, valamint minden verseny műszaki szervezésének a háttere."

Németh Beáta négy esztendeje vette fel a kapcsolatot a kőszegi Írottkő Natúrparkért Egyesülettel, s hamar kiderült számára, hogy az osztrák és a magyar partner között alig van kommunikáció, pedig csupán húsz kilométer választja el őket egymástól. Ebből az észrevételből és a közös gondolatokból formálódott egy közös uniós projekt ötlete, amelyet megpályázott, majd megnyert a rohonci és kőszegi székhelyű egyesület az LAC Geschriebenstein Egyesülettel együttműködésben. A program nyolc hónapja kezdődött, de már most kézzelfogható eredményeket hozott, ugyanis rendszeressé vált az összehangolt munka, elrajtolt a partnerség, a közös gondolkodás, formálódik egy átfogó natúrparki rendszer. A cél egy olyan határon átnyúló hálózat kiépítése, amely összefogja az önkénteseket, összehangolja a települések munkáját, majd létrehoz egy natúrparki védjegyet a helyi termelők és szolgáltatók számára.

A lelkiismeretes sportszervező korábban számtalan kiváló eredményt ért el futóként, azonban a versenyek szervezése és a munkája mellett nincs ideje rendszeresen edzeni. Azonban így is teljesített tavaly ultrákat, például tizenkét órás versenyt Bad Blumauban, ahol a nők között első helyezett lett és egy hetven kilométeres horvát terepfutó-kihívást is. Jelenleg a sűrű programja mellett Ausztriában egy negyven év felettiekből álló kis női csoportnak rendszeresen ír edzésprogramot, heti egy edzést tart. Egy biztos: Németh Beáta mindent megtesz, hogy Kőszegi-hegység környékén egyre jobban felpezsdüljön a futóélet, s ennek komoly látszata van a díjak és a növekvő érdeklődők számában.

