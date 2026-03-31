Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Jóború László jobb időeredményre számított a privát Ultrabalatonon

JUDI ÁDÁM
2026.03.31. 14:05
Címkék
ultrafutás terepfutás Jóború László futás
Jóború László 28 óra 50 perc alatt teljesítette a privát Ultrabalatont.

Magabiztos futással teljesítette a privát Ultrabalatont: elégedett?

Nem igazán, mert jó lett volna huszonnégy óra környékén beérni a célba, sajnos nem jött össze – mondta a Csupasportnak Jóború László, aki 28 óra 50 perc alatt teljesítette a privát Ultrabalatont. – Nem sokkal a rajtolás előtt volt egy sérülésem, így nem tudtam, hogy ez akadályoz-e majd a futásban, ott volt a fejemben, akár elő is jöhet. Szerencsére ezzel nem volt semmiféle probléma, csak az a fránya fáradtság… Ez volt a második Balaton-köröm, ezt megelőzően huszonhárom óra öt perc alatt teljesítettem a távot, a közel hat óra különbség nagyon sok… Egyébként élveztem a mostanit is, sokat viccelődtem, de jobb időeredményre vágytam.

Tudja már, hogy miért nem jött össze? 

Egészen jól alakult a kezdés, kényelmes tempóban haladtam, egyáltalán nem siettem. Ekkor még azt gondoltam, hogy kiemelkedő időeredményt érek el, de a végére nagyon elfáradtam. Az is igaz, hogy ezt megelőzően nem futottam annyit, mint szerettem volna, de abban biztos voltam, hogy szintidőn belül beérek. Sajnos mindent egybevéve nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogyan szeretem volna, de a feladás nem volt benne a pakliban. Szinte sosem vagyok elégedett, de annak örülök, hogy sikeresen teljesítettem és a frissítésem is remekül működött. Ez most így sikerült. Tóth Ildikóval, az egyik segítőmmel az elején körülbelül tizenkét kilométerenként találkoztunk, majd a századik kilométer után már sűrűbben. Ami az időjárást illeti, az elején hűvös volt, melegebben öltöztem, de tíz-húsz kilométer környékén már rövid ruházatra váltottam, s éjfél után vettem ismét hosszút, reggel pedig megint jöhetett a rövid. Összességében csalódott vagyok, jobb időeredményt szerettem volna elérni. Természetesen vannak pozitívumok is ebben a futásban. 

 

Kerékpáros kísérője is volt Jóború Lászlónak, a hangulatra pedig nem lehetett panasz 

Ezúttal mi volt a legnagyobb nehézség? 

Nagyobb gond nem volt, a hajrábeli fáradtság miatt viszont eléggé visszaesett a teljesítményem. A talpamban néha éreztem kis fájdalmat, de ez nem hátráltatott. Száznegyven kilométer környékén cipőt váltottam, mindkettő jól működött. 

Privátban teljesítette már az Ultrabalatont és az Ultra Tisza-tó kihívását is, adódik a kérdés: jöhet az Ultrabalaton Hegyestű Trail is? 

Mindenképpen szeretném a privát Ultrabalaton Hegyestű Trailt is teljesíteni, augusztusra jelentkeztem, remélem összejön és meglesz mind a három privát. Ezt követően jöhetnek az újabb célok.

Mit lehet ezekről tudni? 

Rövid távok nincsenek tervben, több száz kilométer feletti verseny viszont igen. Áprilisban lesz a Börzsönyben egy páros „Köröm", majd az Ultra-Trail Hungary leghosszabb távján veszek részt, utóbbit kétszer teljesítettem már. Aztán jön a margitszigeti körözős verseny, tavaly győztem, jó lenne idén megvédeni a címemet. Tervben vannak teljesítménytúrák is, mint például a Vadrózsa 100, a Kazinczy 200, illetve ott van a Vadlán Terep Ultra is. Utóbbi hármat még nem teljesítettem, jó lenne megcsinálni.  

 

Figyelni kellett az étkezésre is, fontos volt visszatölteni az elégetett energiákat


 

 

