Ob-aranyat ért a taktikus versenyzés az Omszki-tónál

Nagy sikert ért el az Omszki Ultrán Rebbenszki Gábor. A kiváló magyar ultrafutó a száz kilométeres országos bajnokságon 7:16:30-as idővel magabiztosan versenyezve az első helyen ért célba. Mögötte a második Szennyai Dorián (7:24:20), a harmadik pedig Bene Ármin lett (7:44:15).

„Habár kifejezetten erős mezőnyben álltam rajthoz, a remek formám alapján benne volt a győzelem a levegőben – mondta a Csupasportnak Rebbenszki Gábor. – Mindenképpen a dobogón szerettem volna végezni, s arra számítottam, ha jó napot fogok ki, akkor meglehet az első hely. Nyolcvan kilométer környékén vettem át a vezetést, s úgy voltam vele, innen már semmiképpen nincs lazsálás, nem akartam kiengedni a kezem közül a győzelmet. Ami a versenyt illeti, óvatosan kezdtem, az első ötven kilométeren igencsak tartalékoltam, négy huszonhármas átlagot mentem. Aztán a táv második fele már gyorsabban telt, itt négy húszas lett az átlagtempóm. Sokáig stabilan haladtam a harmadik helyen, majd hatvan kilométernél lettem második, s, ahogy mondtam, nyolcvannál kerültem az élre. Teljes mértékben minden a terv szerint alakult, boldog vagyok a győzelem miatt. A február végi, március eleji Balaton Szupermaraton már remekül sikerült, abszolútban negyedik lettem, a korosztályomban pedig első. Ez és a száz kilométeres országos bajnokságon aratott győzelem jó visszaigazolása annak, hogy jó úton járok.”

A magabiztos győzelem ellenére az időjárási körülmények nem estek jól Rebbenszki Gábornak.

„A legtöbb alkalommal az Omszki Ultrán a meleggel kell küzdeni, de most némi meglepetésre az eső és a szél okozott kihívást. Bevallom, ez kellemetlenül érintett, a vizes körülmények és a pocsolyák nem tették komfortossá a futást. A hideg miatt sok esetben fel kellett vennem a felsőt, mert fáztam. Egyébként a rossz időjárás ellenére ismét kiváló volt a szervezés és sok szurkoló kilátogatott a helyszínre. Megint remekül éreztem magam.”

A sportember elmondta, legközelebb az Ultrabalatonon versenyez.

„A következő versenyem az Ultrabalaton lesz, de azt még nem tudom, hogy milyen konkrét célt tűzök ki magam elé. Természetesen vannak a fejemben gondolatok a céllal kapcsolatban, de nem tisztázódtak még teljesen, az Omszki Ultra kemény menet volt. A nyárra nincs konkrét tervem, ősszel pedig a száz kilométeres világbajnokságon szeretnék részt venni.”

