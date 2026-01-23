Amióta lelassított, sokkal jobban teljesít a versenyeken

Még csak az új esztendő elején vagyunk, így tekintsünk kicsit vissza: milyennek értékelné a tavalyi futóidényét?

Nagyon jónak – mondta a Csupasportnak Bódi István. – Kétezerhuszonnégy decemberében volt egy sérülésem, ami miatt erősen kétségessé vált, hogy folytatom-e a futást. Noha kétezerhat óta koptatom már a cipőket, olyan mélypontra kerültem, hogy komoly kétségek vetődtek fel bennem. Szerencsére a folytatás mellett döntöttem, s elmondhatom, az előző évem volt eddig a legfantasztikusabb. Sok változás történt az életemben, az esztendő közepén úgy éreztem, mintha most kezdődne az egész futópályafutásom. Egy új világba csöppentem, új irányt vettem, rengeteg ajtó nyílt ki, amely megannyi lehetőséget adott.

Remekül érzem magam, hatalmas reményekkel vágok neki a kétezerhuszonhatos évnek.

Még mielőtt az előttünk lévő időszakról beszélnénk, maradjunk az előző idénynél. Mely versenyek emelkednek ki?

Az egyik legfontosabb az, hogy végre le tudtam fékezni magam, s nem vettem részt száz versenyen… Az év első felében a nyári privát Ultrabalatonra koncentráltam, majd amikor ezt teljesítettem, akkor máris fókuszba került a szeptemberi Kör. Utóbbi életem egyik legjobb futása volt, de előbbivel is maximálisan elégedett vagyok. Igyekeztem megváltoztatni a gondolkodásmódomat, s ennek hatására a teljesítményem is sokkal jobbá vált. A hit az életem szerves része lett, ami teljesen megváltoztatta az életemet. Egyértelműen jó hatással lett rám, ezt először a privát Ultrabalatonon észleltem, majd a Körön is.

Sikerült elsajátítanom a totális fegyelmet, amely az életem minden területére rávetül, így az edzésre, a pihenésre, az étkezésre vagy éppen a mentális egyensúlyra is, de még sorolhatnám.

Semmiféle negatívum nem érte tavaly?

Abszolút nem. Hihetetlen, de úgy érzem magam, mint aki most kezd ismerkedni a futással, s rácsodálkozik mindenre ezzel a csodával kapcsolatban. Minden nap jobb szeretnék lenni, s még többet akarok.

Ilyen motivációval gyanítom szép célokat tűzött ki maga elé.

Ugyanazt az irányt követem, mint tavaly, azaz nem viszem túlzásba, csupán kettő vagy három versenyem lesz. Hosszú idő után ismét ott leszek áprilisban az Ultrabalatonon, augusztusban tervben van egy száz mérföldnél is hosszabb külföldi terepverseny, illetve egy Kör-teljesítést is ott lebeg a szemem előtt. Utóbbit valószínűleg az egyik tanítványommal párosban csináljuk meg. Az elsődleges célom azonban az, hogy egészséges maradjak, és minden nap tudjak edzeni.