Itt az ősz: tegyük vízállóvá a túrafelszerelésünket!

Amíg nyári túrázásaink alatt főként a kánikulával kell megküzdenünk, ősszel a csapadékos időjárás válhat a legnagyobb ellenfelünkké. A védekezés elviekben egyszerű: viseljünk vízhatlan ruházatot. A gyakorlatban azonban, ha biztosra szeretnénk menni, nem árt, ha cipőnket és ruhánk felső rétegét időnként kezeljük valamivel. A problémára kiváló megoldást nyújthat az impregnáló spray és a wax.

Mielőtt azonban elmerülnénk ezek használatában, mindenképp fontos megemlíteni a tisztán tartást, ami főleg cipők esetében kulcskérdés. Túrázásaink végén lehetőleg azonnal – ha fáradtak vagyunk, legrosszabb esetben másnap – pucoljuk meg lábbelinket. Ha gyárilag vízhatlan is, soha se mossuk ki mosógépben, mert az tönkreteheti a védelemért felelős membránréteget. A tisztítást ehelyett végezzük kézzel. A fűzőt távolítsuk el, a cipő nagyobb felületeihez készítsünk elő körömkefét, a kisebbekhez kemény sörtéjű fogkefét.

Mosószeres víz segítségével alaposan szedjünk le minden koszt lábbelinkről, ha végeztünk, folyó víz alatt öblítsük le. Egy ronggyal töröljük át, majd még nedves állapotban fújjuk rá az impregnáló sprayt.

A fújás mindig 20-30 centiméter távolságból történjen, és a kellemetlen szagok elkerülése miatt lehetőleg szabad levegőn. Amennyiben kellően alaposak voltunk, nincs más dolgunk, mint hagyni a cipőt megszáradni. A folyamatot lehetőleg ne gyorsítsuk hősugárzóval vagy hajszárítóval, mert az roncsolhatja a felületet. A ventilátor azonban jó szolgálatot tehet, illetve hatékony módszer, ha a cipő belsejébe újságpapírt teszünk, mert magába szívja a nedvességet. Az impregnáló spray nem csak cipőn, de kabátunk, nadrágunk esetén is jó szolgálatot tehet, mivel olyan védőréteget képez az anyagon, ami nem engedi át a vizet. Figyeljünk azonban rá, hogy ez a réteg idővel lekophat, így amikor a nedvesség már nem áll meg vízcseppek formájában az anyagon, hanem beszívódik, érdemes a kezelést megismételni.

Bőrből készült cipőnket impregnálás helyett érdemesebb lehet wax-szal bedörzsölni.

Ha ezt választjuk, ügyeljünk rá, hogy lábbelink a kezelés előtt legyen száraz és tiszta. Mivel a wax egy krémszerű anyag, felviteléhez érdemes szivacsot vagy rongyot használni. A dörzsölést apró körmozdulatokkal végezzük, ne hagyjuk ki a cipőfűzők helyét, a cipő nyelvét, illetve a varrásait sem. A biztosabb és látványosabb hatás érdekében a waxot több vékony rétegben vigyük fel. Amennyiben jól dolgoztunk, és lábbelinket rendszeresen karbantartjuk, a bőr megőrzi lélegzőképességét és hosszú évekig megbízhatóan szolgál minket.

Bár nem sűrűn jellemző, a cipők mellett léteznek olyan kifejezetten túrázási célra gyártott nadrágok is, amelyek szintén waxos kezelést kívánnak.

Akár a spray, akár a wax mellett döntünk, vásárlást előtt érdemes kikérni egy szakértő eladó segítségét, hogy ruházatunk, lábbelink anyagához biztosan a megfelelő típusú tisztító- és védőeszközt válasszuk. Ha így teszünk, az ősz csapadékos időjárása sem okozhat többé kellemetlen, „vizes” szituációkat túrázásaink során.