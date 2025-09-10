Szokatlan volt neki az egyedüllét, de megcélozza a privát triplát!

A privát Ultra Tisza-tó után teljesítette a privát Ultrabalaton Hegyestű Trailt is: nagyon kemény volt?

Nem is a keménységet emelném ki, hanem azt, hogy nekem furcsa volt az egyedüllét – mondta Kozma Roland.

Furcsa volt, hogy nincs körülöttem senki, csak a segítőim, nincs se szalagozás, se frissítőpont, se más versenyzők, se csapatban futók… Maga a privát mivolta volt szokatlan.

Kozma Roland

Melyik a jobb: privátban vagy versenykörülmények között futni?

Versenykörülmények között izgalmasabb. Ott látod magad előtt a többieket, motivál, hogy érd utol és előzd meg az előtted lévőt, ráadásul sokkal kevesebb séta van benne.

Miért döntött úgy, hogy a nyár végén teljesíti a PUHT-t?

Az esztendő elején már jelentkeztem, de akkor nem volt szabad időpont, s mondták, ha mégis lesz lehetőség, akkor szólnak. Egy hónappal a rajt előtt hívtak, nem gondolkoztam sokat, egyből igent mondtam. Miért ne mentem volna? Hétvégi hosszú futásnak tökéletes, úgyis edzésben vagyok, szóval nem jelenthetett problémát a teljesítése. Áprilisban volt egy térdsérülésem, de ebből felépülve ott voltam az Ultra Tisza-tó eseményen és az Ultra-Trail Hungaryn is, így remek formában éreztem magam, a privát Ultrabalaton Hegyestű Trail pedig tökéletesen illett az edzésprogramomba.

Milyen volt a futás?

A rajt előtt megbeszéltük a segítőimmel, hogy miképp frissítünk majd, az időjárással pedig nagy szerencsém volt, ugyanis forróságra készültem, de nem volt nagy meleg. Az első hetven kilométer nagyszerűen ment, jól pörögtek a lábaim, majd elkezdtem fáradni. A monotonitás is sokat kivett belőlem, az, hogy nincs körülöttem senki…

A síkokat és a lejtőket megfutottam keményen, de az emelkedőkön tempós sétában haladtam. Éreztem, hogy a táv megviseli a talpamat és a térdemet, volt egy kis szenvedés, de azért csináljuk, hogy a komfortzónánkon kívülre kerüljünk.

A végére a kelleténél több volt a séta, az éjszaka több mindenre is kellett figyelni, jött a fejlámpás rész, ráadásul sok vadat is láttam. Összességében elégedett vagyok, előzetesen tizenöt órát terveztem, de végül tizennégy óra ötvennégy perc alatt értem be a célba.

A megfelelő futócipő kiválasztása fél siker

Mi volt ezúttal a legnehezebb?

Az utolsó tizenkét kilométer nem esett jól… Mentálisan kezdtem elfogyni, ráadásul fáradtam is rendesen. Nézegettem az időmet, és számolgattam, vajon beérek-e tizenöt órán belül. Ez a végére jó kis motivációt jelentett, ez vitt előre a hajrában.

A privát Ultra Tisza-tó és a privát Ultrabalaton Hegyestű Trail megvan már: mikor jön a privát Ultrabalaton?

Jövőre szeretném megcsinálni, de legkésőbb két éven belül. Az Ultrabalatont versenykörülmények között már teljesítettem, akkor jó élményt jelentett, most privátban is mindenképpen szeretném lefutni, így meglesz mind a három nagy privát kihívás.

A közeljövőt tekintve milyen célokat tűzött ki maga elé?

A Spar Maratonon ott leszek, idénre további verseny nincs kitűzve, de ha látok olyat, amely izgatja a fantáziámat, akkor részt veszek rajta. Ami a távolabbi időszakot illeti, jövőre Magyarországon rendezik a hetvenkét órás világbajnokságot, szeretnék ott lenni és egy jót futni.