Nedjalkov Balázs első magyarként teljesítette a Dupla Everesting kihívást

2025.09.15. 16:53
ultrafutás Nedjalkov Balázs Dupla Everesting kihívás futás
A pécsi sípályán világszinten az ötödik legjobb idővel teljesítette a 17 752 méter szintemelkedést tartalmazó versenyt a magyar ultrafutó.

Történelmi sportteljesítményt ért el Nedjalkov Balázs, sikeresen teljesítette a rendkívül embert próbáló Dupla Everesting kihívást, ezzel ő lett a világon mindössze a 24. ember és az első magyar, akinek ez sikerült — ráadásul a valaha elért 5. legjobb időeredménnyel.

A kihívás során a futó 126.6 km-t tett meg a pécsi sípályán, összesen 17 752 méter szintemelkedést leküzdve, miközben 42 óra 6 perc 44 másodpercen át volt mozgásban. A tiszta menetidő 31 óra 42 perc volt mindössze egy 30 perces alvásszünettel.

 

Az Everesting kihívás lényege, hogy kerékpárral vagy futva addig kell ismételten megmászni egy hegyet vagy dombot ugyanazon az útvonalon, amíg össze nem jön a Mount Everest 8848 méteres szintemelkedése. A „dupla” változat ezt kétszer egymás után teljesíti — megállás nélkül, egyetlen útvonalon, GPS-szel rögzítve.

Balázs nem csupán saját határait feszegette: teljesítményét jótékony célnak is szentelte. A pécsi TÁMASZ Alapítvány számára szeretne támogatást gyűjteni, akik egy zuhanyzóval ellátott, 4-5 férőhelyes kríziskonténert szeretnének beszerezni, hogy a téli időszakban elkülöníthessék a fertőző betegeket. 

Adományozás és további információ ide kattintva érhető el.

 

