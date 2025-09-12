Elbírta a rá helyezett nyomást, aranyérmet szerzett

Magabiztos futással győzött a Garmin WTF Spartacus verseny tizenhat kilométeres távján. Az aranyérem megszerzését tűzte ki előzetesen?

Általában minden versenyre úgy megyek, hogy érmet szeretnék szerezni, s ha van rá lehetőségem, akkor aranyat, ez most is így volt – mondta Jóború László, aki 1:10:07-es idővel győzött a 16 kilométeres Garmin WTF Spartacus futóversenyen. – Azért választottam ezt a versenyt, mert régen indultam már aszfaltos eseményen, ultratáv és terepverseny pedig volt bőven az elmúlt időszakban. Egyáltalán nem bántam meg, remekül éreztem magam.

Milyennek értékelné a a versenyét?

Gyors volt a pálya, nagyszerűen lehetett haladni rajta, de voltak emelkedők, ahol bizony vissza kellett venni a tempóból. A fordulópontnál a második helyen haladtam, de az utolsó két kilométeren gyorsítottam és elhúztam az ellenfelemtől. Innentől pedig már meg tudtam tartani az első helyet. Szoros verseny volt, nagy csata zajlott.

Szeretem az ehhez hasonló családias eseményeket, sok ismerőssel futunk össze, de sokszor nyomást tesznek rám, mert a rajt előtt már mondogatják, hogy úgyis én győzök…

Ez most is így történt, így még jobban oda kellett tennem magam, hogy eleget tegyek az elvárásoknak. Összességében elégedett vagyok az elért eredményemmel, ahhoz képest, hogy elsősorban ultrákat futok, jó kis verseny volt számomra ez a rövidebb távú. Más az, amikor például az Ultra Tisza-tó eseményen, az Ultrabalatonon vagy az Ultra-Trail Hungary vagyok ott, ezekre a nagy versenyekre csak a teljesítés miatt megyek, de az ilyen aszfaltos gyors pályákon igenis kiemelkedő eredményt szeretnék elérni. Örülök neki, hogy mind az ultratávok, mind a rövidebb távok remekül mennek.

Fotó: Suhanj6!

Ezúttal mi okozta a legnagyobb nehézséget?

Talán egy kissé az emelkedők, de egyáltalán nem voltak vészesek. Négy harmincötös tempóban tudtam haladni. Elképzelhető, hogy lehetett volna gyorsabban is futni, de éppen annyi energiát tettem bele, amennyi kellett. Egyébként szeretek tartalékolni a végére, nem célom, hogy már korán ellépjek a többiektől. Az UTT-n például már az elején elhúztak tőlem, sokáig csak az ötödik helyen haladtam, végül a második lettem.

Nemrégiben a Suhanj6!-on vett részt, ahol 66.573 kilométert tett meg hat óra alatt, de nézzünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőt tekintve?

Jön az ősz, indulnak a hosszabb ultrák, meglátjuk, hogy mire tudnak rávenni a futóbarátaim… Az biztos, hogy néhány versenyen még rajthoz állok ebben az esztendőben.