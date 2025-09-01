Nemzeti Sportrádió

A kutyák is túrázhatnak hátizsákkal

NAGY ZSOLTNAGY ZSOLT
2025.09.01. 13:16
víz heveder túrázás kutya élelem túrahátizsák
Málhás szamarat nem lehet és nem is szabad csinálni a kutyákból, de már léteznek olyan speciális hátizsákok, amelyek használatával akár rövidebb, akár hosszabb túrákon könnyedén elcipelik a saját felszerelésüket.

Magyarországon nem sűrűn látni kutyás túrázókat, hát még olyanokat, akik a kutyájukra speciális hátizsákot tesznek kirándulás közben. Márpedig külföldön egyre népszerűbb ez a szokás, és nem véletlenül.
 

A kutyák a vizüket, élelmüket, játékukat és egyéb felszerelésüket is kényelmesen vihetik a hátukon, tehermentesítve ezzel a gazdájukat.


 

 

Ahogy a fenti videón is látható, a kutyáknak készült hátizsákok állítható hevederekkel és csatokkal tökéletesen a kedvenc adottságaihoz igazíthatók. Mindössze néhány fontos dologra kell figyelnünk.

Elsősorban a megfelelő méret (XS–XL) kiválasztására, valamint az állítható hevederek meglétére. Ezek biztosítják, hogy a hátizsák stabilan illeszkedjen a kutya hátára, ne csúszkáljon túra közben. Az anyagválasztás is fontos, nem szabad, hogy a hátizsák alatt túlzottan rámelegedjen az állat hátára, fontos, hogy jól szellőző, légáteresztő anyagból készüljön, emellett természetesen tartós is legyen, nem szabad kiszakadnia, ha véletlenül ágaknak, köveknek ütközne vele az állat.
 

A kutyák legfeljebb testsúlyuk 25%-át hordhatják a hátukon, de óvatosságból érdemesebb 10-15%-kal számolni, és ahhoz is fokozatosan hozzászoktatni.


Az első időszakban érdemes kutyánkat kisebb, néhány kilométeres túrákra vinni, valamint a súlyt és a távot is kisebb léptékben növelni. Kölyök- és idősebb kutyák hátára értelemszerűen ne tegyünk semmit, felnőtt, egészséges kutyák esetében használjuk csak a hátizsákot. Valamint tartsuk fejben a felezős szabályt: 30 perc séta normál körülmények között 15 perces sétának felel meg, amikor súly van a kutya hátán.

 

