A cudar időjárás ellenére körbefutotta privátban a Balatont 

– A kedvezőtlen időjárás ellenére kitartó és nagyszerű futással teljesítette a privát Ultrabalatont, ráadásul futásával jótékonykodott is. Kezdjük azzal, hogy miért szerette volna lefutni a PUB-ot?

– Azzal kezdeném, hogy elég régóta futok és a kezdés után gyorsan rátértem az ultrafutásra – mondta Marton József, aki 28 óra 48 perc alatt teljesítette a privát Ultrabalatont. – Annak idején az Ultrabalaton volt az első, ami szembe jött velem, s rögtön megtudtam, hogy ez a hazai ultrafutóversenyek csúcsa. Akkor elkezdtem sokat versenyezni, s minden megmérettetésre úgy mentem, hogy ez egyfajta felkészülés az Ultrabalatonra. Elkezdtem kihívásokat kitűzni magam elé, meglett az Ub is, de ezen kívül több nagynevű megmérettetésen is beértem a célba. Teljesítettem a Balaton SzuperMaratont párosban, az Ultrabalatont, a Balaton SzuperMaratont egyéniben, az Ultra Tisza-tó eseményt, utóbbival kvalifikáltam magam a privát Ultrabalatonra. Tudtam, hogy privátban szeretném teljesíteni az Ub-t, de tisztában voltam vele, hogy ehhez először versenykörülmények között is meg kell csinálnom ezt, illetve jogot kell szereznem rá. Ezt elértem, s előzetesen az augusztus tizenhatodikai időpontot adták a szervezők, de azzal a feltétellel, hogy adott esetben más is megkaphatja ezt a dátumot. Végül Kecskeméti Boglárkáé lett ez az időpont, én pedig augusztus utolsó hétvégéjén kaptam meg a lehetőséget.





– Milyen volt a futás?

– Ez a hosszú táv egyben rémisztő is tud lenni, azonban mivel versenykörülmények között már teljesítettem az Ub-t, így tudtam, hogy mi vár rám, s bíztam benne, hogy tudom is kezelni a nehéz helyzeteket. Azzal kell kezdeném, hogy elmondjam, nagyon jól esett az emberek biztatása. Rengetegen szurkoltak és támogattak, sokan ismeretlenül biztattak a futás során. Köszönöm szépen a feleségemnek és a segítőimnek is, nélkülük biztosan nem sikerült volna. Volt egy holtpontom, akkor sok minden átfutott az agyamon, továbbá éjjel nagyon esett az eső, ezáltal a tempóm is rendesen visszaesett. Reggelre csurom vizes lett a cipőm, ami miatt ödéma keletkezett a talpamon, de a kerékpáros kísérőmnek hála gyógyszeres kezeléssel gyorsan jobb lett a helyzet. Ekkor ötven kilométer volt hátra, egy óra sántikálás után pedig visszatért a sebességem és öt ötvenes tempóban haladtam tovább. Mentem előre becsülettel, csak az lebegett a szemem előtt, hogy beérjek a célba, ahol sokan vártak és motiváltak. Felemelő érzés volt befutni, nem mindennapi élményt jelentett az a pillanat.



– A 211 kilométer alatt akarva akaratlanul jönnek elő nehézségek: ezúttal mi volt a legnagyobb ilyen?

– A legnagyobb nehézséget maga a kihívás privát jellege adta. Ilyenkor csak egyedül a futó van kint a pályán, nincs az, hogy beállsz valaki mögé vagy mellé, esetleg felveszed a másik tempóját. Nagyon jó a biciklis kísérő, de ő tényleg kizárólag biciklis kísérő. Mindenben segít, de a futásban nem tud. Aztán ott volt az időjárás is, gyakorlatilag délelőtt tíz órától kezdve másnap reggel hatig esett az eső, olykor csak úgy szakadt. Ilyen időjárási körülmények között futottam már félmaratonit és maratonit, de százötven kilométert még nem… Nagyon nehéz volt így haladni előre.





– Ahogy arról már szó esett, futásával jótékonykodott is. Beszélne erről is egy kicsit?

– Az egyik kollégám több mint tíz esztendeje elhunyt, majd néhány éve a felesége is, így a két gyermekük árván maradt. Akkor eldöntöttem, hogy minden téren segítem őket, és mindent megteszek a lehetőségeimhez képest, hogy jobbak legyenek az életkörülményeik. Nekem is hasonló korú gyermekeim vannak, így átérzem, hogy milyen nehéz nekik egy eldugott kis faluban… Mindenük megvan, de eléggé szegényes körülmények között élnek. Mivel sajnos nekem is végesek a lehetőségeim, így én sem tudok mindent megadni nekik, de az egyik barátommal karöltve létrehoztunk egy alapítványt, amelynek a számlaszámára lehet adományt adni. Nos, a privát Ultrabalatonom egyrészt azt a célt szolgálta, hogy meglegyen számomra a hőn áhított teljesítés, másrészt, ezért a két gyermekért is futottam. Szerencsére érkeztek szép számmal adományok, de szeptemberben Ajkán lesz egy duatlon verseny, ahol szintén lehet támogatást nyújtani. Ezt megvárjuk, majd ezek után összegzünk, s reméljük a lehető legtöbb adomány érkezik a gyerekek számára.



– Mit lehet tudni az ajkai duatlonról?

– Szeptember huszonegyedikén az ajkai Agóra téren délelőtt tizenegy órától lesz a gyülekező, majd egy színpadi beszélgetés után fél tizenkettőkör kezdődik a futás. Egy kilométert teszünk meg, a legkisebbek akár rollerrel vagy kerékpárral is jöhetnek, a futamot pedig én vezetem majd. Kimondott nevezési díj nincs, azonban a színpadnál lesz egy kihelyezett doboz, ahova nagy szeretettel várjuk a felajánlásokat és az adományokat. A futáson túl a gyerekeket csillámtetoválás és ugrálóvár várja. Bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak majd az eseményre, szeretettel várunk mindenkit.



– Nézzünk előre egy kicsit: milyen célokat tűzött ki maga elé a jövőben?

– Veszprémben a vasúton kocsivizsgálóként dolgozom, sokat kell mennem a munkában, a lábammal keresem a kenyeremet, és emellett űzöm a futást. Az utóbbi időmben sok időt vett el a családtól a futás, mindennap futottam, hétvégente úgy nézett ki a program, hogy előbb apa fut, majd jöhetnek a családi programok. Nos, a futást biztosan nem hagyom abba, de mostantól több időt szeretnék a családommal tölteni.