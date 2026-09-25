Megvan a magyar válogatott kerete az asztanai birkózó vb-re

A korosztályos tornában helyet kapott többek mellett a tavalyi felnőtt Eb-győztes Lévai Levente (BHSE), az idei U23-as kontinenselső Terék Gerda (Csepel TC-KIMBA), valamint az idei U20-as Eb-nyertes, vb-3. Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA) is, derül ki az MBSZ hírleveléből. Összesen tizennégy birkózó képviseli majd a piros-fehér-zöld színeket Las Vegasban.

Asztanában, a felnőtt-vb-n pedig tizenhárom, három női, négy szabad- és hat kötöttfogású versenyző. Kötöttfogásban a 77 és a 87 kilósok között igazi klasszisok között dőlt el a válogató. A már mostani súlycsoportjában is vb- és Eb-bronzérmes, eggyel lejjebb Európa-bajnok és vb-2. Fritsch Róbert (77 kg, Csepel TC) megelőzte a már említett legifjabb Lévai fivért, Leventét, akinek viszont mindkét bátyja ott lesz a kazahsztáni megméretésen. A vb- és Eb-3. Lévai Tamás (87 kg, BHSE) az Európa-bajnok Takács István (BHSE), valamint a vb- és Eb-2. Szilvássy Erik (Csepeli BC) előtt végzett a válogatási folyamatban, amelyet viszont kihagyott a szalagszakadása és térdműtétje miatti egy év szünet után a múlt héten visszatérő, világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid (ESMTK). A legidősebb Lévai testvér, a vb- és Eb-ezüstérmes Zoltán (82 kg, BHSE) sikerei súlyánál eggyel feljebb szerepel majd, de itt is ütőképesnek tűnik, hiszen Losonczihoz hasonlóan megnyerte a poreci nemzetközi versenyt, a Valamar-kupát.

A hölgyek közül ketten – Dollák Tamara (57 kg, UTE) és Bognár Erika (59 kg, Vasas) – álltak már Eb-dobogón, ám a vb azért más kávéház a nagyszerű ázsiai és amerikai riválisok színre lépésével. Szabadfogásban a világ- és Európa-bajnok Muszukajev Iszmail (70 kg, FTC) újból szokásos kategóriájánál eggyel feljebb szerepel, ám az idei Eb-bronza is jelzi, hogy itt sem esélytelen, csakúgy, mint az Eb-2. Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg, Csepel TC), aki a tavaszi kontinensviadalon döntőbe jutott nehézsúlyban. Bokaműtétjét követően visszatér a szőnyegre a tavalyi Eb-bronzérmes Végh Richárd (97 kg, Érd) is.

A világbajnokságot október 24. és november 1. között rendezik, 2019 után újra a kazah fővárosban, amely „beugró”, miután a bahreini Manáma a feszült közel-keleti helyzet miatt kénytelen volt lemondani a házigazdaságról.

A magyar világbajnoki csapat

Nők (3 fő): Dollák Tamara (57 kg, UTE), Bognár Erika (59 kg, Vasas), Szabados Noémi (68 kg, FTC)

Kötöttfogás (6 fő): Váncza István (72 kg, FTC), Fritsch Róbert (77 kg, Csepel TC), Lévai Zoltán (82 kg, BHSE), Lévai Tamás (87 kg, BHSE), Szőke Alex (97 kg, ESMTK), Vitek Dárius (130 kg, Tatabánya)

Szabadfogás (4 fő): Muszukajev Iszmail (70 kg, FTC), Kuramagomedov Murad (74 kg, Tatabánya), Végh Richárd (97 kg, Érd), Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg, Csepel TC).