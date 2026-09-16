Női kézi NB I: az MTK legyőzésével folytatta menetelését a Fradi

A BL-ben aratott fölényes, Krim Ljubljana elleni sikere után jó hangulatban készülhettek a Fradi női kézilabdázói a szerdai bajnokijukra – olvasható volt a zöld-fehérek honlapján megjelent felvezetőben. Jesper Jensen csapatának az újonc MTK Budapest elleni találkozó sem volt szabad, hogy gondot okozzon, miután a Budaörs és a NEKA ellen is hozta a kötelezőt a Győr trónfosztására hajtó kihívó.

A felkészülési időszak legelején az FTC háromszor huszonöt perces gyakorló meccset játszott a szerdai ellenfelével. „Szoros mérkőzést játszottunk, de nyilván az teljesen más volt, mint a szerdai lesz, akkor egyáltalán nem készültünk, most viszont elemeztük az MTK játékát” – hívta fel a figyelmet a nem annyira apró különbségre Bordás Réka beálló.

Poszttársa, Vilde Ingstad szerezte meg az első gólt az Elek Gyula Arénában, a kilátogató rajongók az első percektől fogva erős összetételű Fradit láthattak. A legnagyobb nevek közül Klujber Katrin ezen a meccsen pihenőt kapott. Az évad ennyire korai szakaszában a kulcsemberek még nem szorulnak pihentetésre, ráadásul az új játékosok beépítése még mindig folyamatban van. Böde-Bíró Blanka védéseinek és a vendégek hibáinak köszönhetően a favorit hamar nagy előnyre tett szert (9–3).

Az MTK legjobbja Berei Krisztina volt, aki csapata első négy góljából hármat szerzett. Közben a Fradinak az előnye folyamatosan nőtt, a szünetben 19–10 állt az eredményjelzőn, a vége 37–25 lett. A Fradi legközelebb szombat délután a norvégiai Stavangerben lép pályára, a Sola ellen sem biztos, hogy sokkal nehezebb dolguk lesz Simon Petráéknak…

KÉZILABDA

NŐI NB I, 3. FORDULÓ

FTC-TOYOTA KOVÁCS–MTK BUDAPEST 37–25 (19–10)

Elek Gyula Aréna, 700 néző. V: Dáné, Marton Zs.

FTC: Böde-Bíró – Malestein 4 (2), INGSTAD 4, TRANBORG 4, Vogel 1, Omoregie 2, Hársfalvi 3. Csere: A. KRISTENSEN (kapus), SIMON P. 5, Márton G. 3, LYSA TCHAPTCHET 5, Bordás 1, MÖLLER 4, Szeibert 1, Dancsák. Edző: Jesper Jensen

MTK: Wéninger – Miklós, LANCZ 6, SZABÓ L. 5, Ferenczy F. 2, Bucsi 2, BEREI 6 (1). Csere: Imre Sz., Lakatos (kapusok), Boldizsár, Kurucz, Bánfai 3, Dakos, Molnár D. 1. Edző: Woth Péter

Az eredmény alakulása: 10. perc: 7–2. 20. p.: 14–6. 25. p.: 18–8. 43. p.: 26–15. 53. p.: 31–23

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Az első húsz percben jól védekeztünk, ez megadta a mérkőzés alaphangját. Készülünk a következő feladatokra.

Woth Péter: – A második félidőben kevesebb rosszat láttam, mint az elsőben, jó, hogy túl vagyunk a két élcsapaton, most következnek a tudásban hozzánk közelebb állók.

Tudósított: IHÁSZ ISTVÁN