Sike András: Igazából mindig is futballista akartam lenni, de eltanácsoltak, B-opciónak jött a birkózás

CS. M.CS. M.
2026.03.08. 12:27
Fotó: YouTube/Magyar Birkózók Szövetsége
Sike András interjú birkózás
A Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Sike András aktív versenyzőként a szöuli olimpián érte el pályafutása legnagyobb sikerét: a döntőben bolgár riválisának szinte a lába sem érte a földet, addig dobálta azzal a bizonyos felrúgós emeléssel. Az egykori kötöttfogású 57 kilogrammos olimpiai bajnok később edzőként és szövetségi kapitányként is maradandót alkotott – több világklasszis birkózó jutott fel a csúcsra az irányítása alatt. Most interjút adott a Magyar Birkózók Szövetsége YouTube-oldalán.

 

„Igazából én mindig is futballista akartam lenni, de eltanácsoltak, B-opciónak jött a birkózás” – kezdte az interjút Sike András, aki elárulta, eleinte nem is ment könnyen, mert a foci miatt a szerdai edzéseket mindig kihagyta. 

„Eldöntöttem, hogy szeretnék válogatott lenni és világversenyeket nyerni. Rögtön az elsőn harmadik lettem a világbajnokságon, a felnőttek között pedig 1985-ben voltam először Eb-n és vb-n. Az első bronzérmemet 1988-ban szereztem meg Európa-bajnokságon, utána az olimpián aranyat” – mesélt pályafutása elejéről. 

A TELJES INTERJÚ ITT!

 

Sike András interjú birkózás
