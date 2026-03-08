Sike András: Igazából mindig is futballista akartam lenni, de eltanácsoltak, B-opciónak jött a birkózás

„Igazából én mindig is futballista akartam lenni, de eltanácsoltak, B-opciónak jött a birkózás” – kezdte az interjút Sike András, aki elárulta, eleinte nem is ment könnyen, mert a foci miatt a szerdai edzéseket mindig kihagyta.

„Eldöntöttem, hogy szeretnék válogatott lenni és világversenyeket nyerni. Rögtön az elsőn harmadik lettem a világbajnokságon, a felnőttek között pedig 1985-ben voltam először Eb-n és vb-n. Az első bronzérmemet 1988-ban szereztem meg Európa-bajnokságon, utána az olimpián aranyat” – mesélt pályafutása elejéről.

A TELJES INTERJÚ ITT!