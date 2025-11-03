Mindent megkapott az élettől, amit szeretett volna – Seres Ferenc 80 éves

Nem érzi magát 80 évesnek – szögezte le a beszélgetésünk legelején Seres Ferenc. Öt évvel ezelőtt, a 75. születésnapján kifejtette, fizikailag tökéletes állapotban van, és ha lenne kedve hozzá, még mindig futna.

„Jelenleg ötven-, maximum hatvanévesnek érzem magam. Semmi problémám nincs, leszámítva azt az enyhe megfázást, amivel jelenleg bajlódom. Mások is csodálkoznak, amikor megtudják, hogy már a nyolcvanat töltöm, állítólag nem látszom ennyinek, ezt biztosan a sportnak köszönhetem” – mondta Seres Ferenc.

A kötöttfogású 48 kilogrammosok között olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes egykori klasszis meglehetősen hosszúra nyújtotta karrierjét, 47 évesen, 1992-ben még az országos bajnokságon küzdött, több győzelmet is aratott.

Sportpályafutását követően Székesfehérváron, a Videoton öntödéjében dolgozott egészen addig, míg 2003-ban nyugdíjba vonult. Ahogyan a szőnyegen, úgy az életben is mindig a kőkemény munka híve volt: „Amikor delegáció jött, az üzemvezető velem villogott – lám, Feri nemcsak birkózni, dolgozni is tud. Soha nem vonzott, hogy edző váljon belőlem, néha lejártam a terembe, segítettem, de nem éreztem, hogy ez lenne a hivatásom.”

Seres Ferenc a nyugdíjas éveit csendben szerette volna tölteni, így a Székesfehérvárral szomszédos Pátkára költözött feleségével: „Mindent megkaptam az élettől, amit szerettem volna, semmire nem panaszkodhatok. Az egyik fiam itt él az utcában, a másik Székesfehérváron, az unokáim szinte minden nap meglátogatnak minket. Tyúkjaink, galambjaink, macskánk és kutyánk is van, a kertben mindent megcsinálok, a bevásárlást is intézem, nem szeretek úgy élni, hogy egész nap a lakásban gubbasztok és tévézem. Fehérvárra is be szoktam járni, tíz-tizenkét perc autóval.”

Seres Ferenc a moszkvai sikerét tartja pályafutása legszebb eredményének, de szívesen tekint vissza az összes dobogós helyezéssel zárult világversenyére: „Sőt, olyanok is akadnak, amelyeken nem nyertem érmet, mégis közel állnak a szívemhez, például az 1971-es szófiai vb, amelyen Hegedüs Csabából »Tuskirály« vált vagy az 1979-es San Diegó-i világbajnokság, amelyen a kötöttfogású válogatott három aranyérmet nyert. Arra is emlékszem, amikor annak idején bronzemberként hivatkoztak rám a cikkekben, mókás volt. A mai napig követem a sportágat, nagyon felgyorsult a birkózás, sokat fejlődött. A magyaroknak természetesen mindig szurkolok, s örülök, hogy rendre jönnek a jó eredmények!”

Seres Ferenc hétfőn tölti be életének 80. évét, Isten éltesse sokáig!