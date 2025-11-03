Mindent megkapott az élettől, amit szeretett volna – Seres Ferenc 80 éves

Nemzeti Sportrádió

2025.11.03.
Seres Ferenc olimpián és vb-n egyszer-egyszer, Eb-n kétszer lett bronzérmes
Hétfőn tölti be életének 80. évét a kötöttfogású 48 kilogrammosok között 1980-ban Moszkvában olimpiai bronzérmes Seres Ferenc.

 

Nem érzi magát 80 évesnek – szögezte le a beszélgetésünk legelején Seres Ferenc. Öt évvel ezelőtt, a 75. születésnapján kifejtette, fizikailag tökéletes állapotban van, és ha lenne kedve hozzá, még mindig futna.

„Jelenleg ötven-, maximum hatvanévesnek érzem magam. Semmi problémám nincs, leszámítva azt az enyhe megfázást, amivel jelenleg bajlódom. Mások is csodálkoznak, amikor megtudják, hogy már a nyolcvanat töltöm, állítólag nem látszom ennyinek, ezt biztosan a sportnak köszönhetem” – mondta Seres Ferenc. 

A kötöttfogású 48 kilogrammosok között olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes egykori klasszis meglehetősen hosszúra nyújtotta karrierjét, 47 évesen, 1992-ben még az országos bajnokságon küzdött, több győzelmet is aratott. 

Sportpályafutását követően Székesfehérváron, a Videoton öntödéjében dolgozott egészen addig, míg 2003-ban nyugdíjba vonult. Ahogyan a szőnyegen, úgy az életben is mindig a kőkemény munka híve volt: „Amikor delegáció jött, az üzemvezető velem villogott – lám, Feri nemcsak birkózni, dolgozni is tud. Soha nem vonzott, hogy edző váljon belőlem, néha lejártam a terembe, segítettem, de nem éreztem, hogy ez lenne a hivatásom.”

Seres Ferenc a nyugdíjas éveit csendben szerette volna tölteni, így a Székesfehérvárral szomszédos Pátkára költözött feleségével: „Mindent megkaptam az élettől, amit szerettem volna, semmire nem panaszkodhatok. Az egyik fiam itt él az utcában, a másik Székesfehérváron, az unokáim szinte minden nap meglátogatnak minket. Tyúkjaink, galambjaink, macskánk és kutyánk is van, a kertben mindent megcsinálok, a bevásárlást is intézem, nem szeretek úgy élni, hogy egész nap a lakásban gubbasztok és tévézem. Fehérvárra is be szoktam járni, tíz-tizenkét perc autóval.”

Seres Ferenc a moszkvai sikerét tartja pályafutása legszebb eredményének, de szívesen tekint vissza az összes dobogós helyezéssel zárult világversenyére: „Sőt, olyanok is akadnak, amelyeken nem nyertem érmet, mégis közel állnak a szívemhez, például az 1971-es szófiai vb, amelyen Hegedüs Csabából »Tuskirály« vált vagy az 1979-es San Diegó-i világbajnokság, amelyen a kötöttfogású válogatott három aranyérmet nyert. Arra is emlékszem, amikor annak idején bronzemberként hivatkoztak rám a cikkekben, mókás volt. A mai napig követem a sportágat, nagyon felgyorsult a birkózás, sokat fejlődött. A magyaroknak természetesen mindig szurkolok, s örülök, hogy rendre jönnek a jó eredmények!”

Seres Ferenc hétfőn tölti be életének 80. évét, Isten éltesse sokáig!

Született: 1945. november 3., Tiszakécske
Sportága: birkózás
Szakága: kötöttfogás
Súlycsoportja: 48 kg
Klubjai: Tiszakécske (1960-1966), Szolnoki MÁV (1966-1967), Honvéd Szondi SE (1967-2003)
Edzői: Vigh Imre, Németh József, Rideg György, Tombor István, Müller Ferdinánd, Hajdu Imre, Kruj Iván
Legjobb eredményei: olimpiai 3. (1980, Moszkva), vb-3. (1973, Teherán), 2x Eb-3. (1975, Ludwigshafen; 1976, Szentpétervár)
SERES FERENC

 

 

