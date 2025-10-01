Csütörtöki sportműsor: Genk–FTC az Európa-ligában, Veszprém–Barca döntő a kézilabda-klub-vb-n

OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Roma (olasz)–Lille (francia)

18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)

18.45: Fenerbahce (török)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd)

18.45: Celtic (skót)–Braga (portugál)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol)

18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát), Topolya

21.00: Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol), Lublin (Tv: Sport2)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)

18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–Shkendija (északmacedón)

18.45: Omonia (ciprusi)–Mainz (német)

18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai)

18.45: Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Kuopion PS (finn)–Drita (koszovói)

18.45: Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi)

18.45: Noa (örmény)–HNK Rijeka (horvát)

21.00: Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír)

21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)

21.00: Aberdeen (skót)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román)

21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–AZ (holland)

21.00: Shelbourne (ír)–Häcken (svéd)

ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)

21.00: Rotherham United–Bradford City (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

Péntek, 2.15: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, rájátszás

Péntek, 1.30: wild card mérkőzés (Tv: Sport2)

GOLF

PGA Tour

22.00: Mississippi Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Tour of Langkawi

7.15: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

Horvát körverseny

14.00: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

DÖNTŐ

19.00: Veszprém–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A 3. HELYÉRT

16.15: SC Magdeburg (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

13.45: Zamalek (egyiptomi)–Al-Sardzsa (arab emírségekbeli) (Tv: Sport1)

A 7. HELYÉRT

11.30: Taubaté (brazil)–California Eagles (egyesült államokbeli) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: SZTE-Szedeák–Kometa-KVGY Kaposvári KK (Tv: M4 Sport)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

20.30: Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Indonéziai GP

Péntek, 2.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

Péntek, 3.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

Péntek, 4.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde

Nők, 48 kg

13.30: C-csoport. 16.00: B-csoport (Árva Cintia). 19.30: A-csoport

53 kg

11.00: C-csoport

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 1000-es torna, Peking

4.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

7.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)

WTA 125-ös torna, Szucsou

4.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, nyolcaddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Legyen globális szenior olimpia? Csisztu Zsuzsa jelentkezik

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 37 éve ezen a napon ért véget a szöuli olimpia

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Evezés, vendég: Szántó Éva, a nemzetközi szövetség végrehajtó bizottsági tagja

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Martí Zoltán, Székely Dávid

17.00: Csodák csodája. Formula-1-es Szingapúri Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, az NB I felé menetel a Vasas – beszélgetés Erős Gábor vezetőedzővel

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Jó András

18.00: Vízilabda, a férfi Európai Szuperkupa-mérkőzésre készülő FTC-Telekom sajtónyilvános edzése. Interjú Szotyori Nagy Kristóffal a Nemzeti Vágta versenyigazgatójával

19.00: Madárfészek Ökölvívó Akadémia, interjú Erdei Zsolttal. Kézilabda, Ónodi-Jánoskúti Máté Franciaországban folytatja. Kézilabda, Veszprém–Barca férfi klub-vb-döntő

20.00: A Genk–Ferencváros El-mérkőzés előzetese, a stúdióban Wukovics László

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Genk–Ferencváros El-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László